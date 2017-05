Ce a constatat o femeie gravidă stând la coadă la Auchan Ploiești. UPDATE

Deși magazinul Auchan din Ploiești are o casă rezervată pentru femeile însărcinate și persoane cu dizabilități, aceasta este nefuncțională.

UPDATE Măsura luată de Auchan Ploiești la sesizarea unei viitoare mămici. ”Regretăm situația”

Sesizarea unei cititoare însărcinată:

”Am fost aseară la Auchan și erau niște cozi infernale, probabil din cauza personalului insuficient. Totuși mi-am făcut curaj și am intrat în magazin pentru că am am văzut că au casă pentru femei gravide și persoane cu dizabilități. Când să ies am avut parte de o surpriză neplăcut : casa era închisă. Am fost la informații să cer explicații unde am primit pe un ton relaxat următoarea explicație: Noi nu am avut casă specială decât vreo doua luni de la deschidere și apoi au închis -o. Am întrebat-o în condițiile astea ce fac? Cu același ton relaxat și dat din umeri : sunteți la mâna clienților din față dacă vă acordă prioritate”.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților Auchan.