Pâine mucegăită la Kaufland Nord. Clientul a primit scuze și un bon cadou

Observatorulph.ro a publicat astăzi articolul Ce a constatat un ploieștean care a cumpărat pâine din Kaufland. Clientul a primit scuze de la conducerea magazinului și un bon de cumpărături în valoare de 30 de lei.

Reacția magazinului transmisă cititorului observatorulph.ro, care a reclamat situația:

În urma verificării situației în magazinul din Ploieşti Republicii, Kaufland România vă transmite următoarele:



Regretăm incidentul şi ne imaginăm că nu a fost o situaţie plăcută pentru dumneavoastră şi ne cerem scuze.



Imediat ce aţi semnalat situația, s-a demarat o verificare amănunțită, cu informarea furnizorilor Ralu si Lido Gîrbea, în urma căreia vă confirmăm că întregul lot de pâine respectă toate standardele de calitate.



Toleranța noastră faţă de astfel de situaţii este zero, așa că am sporit numărul de controale la raionul de pâine pentru a preveni astfel de excepții, au fost reinstruiţi toţi angajaţii responsabili pentru a se acorda o mai mare atenţie la verificarea produselor.



În semn de mulţumire pentru că ne-aţi contactat, dorim să vă trimitem un bon cadou în valoare de 30 lei. Puteţi folosi acest bon ca metodă de plată a cumpărăturilor efectuate în magazinele Kaufland (produse alimentare şi non alimentare). În acest sens, ne faceţi cunoscută, vă rugăm, adresa dumneavoastră poştală la care să expediem bonul cadou?



Ne dorim ca pe viitor o asemenea situaţie să nu se mai repete în magazinul nostru şi să reveniţi cu plăcere la cumpărături.