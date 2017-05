Ce a constatat un ploieștean care a cumpărat pâine din Kaufland. UPDATE

Un cititor ne-a sesizat că pâinea luată de pe raftul magazinului Kaufland din Ploiești Nord era mucegăită. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii lanțului de magazine respectiv, însă până acum nu am primit nicio reacție oficială.

UPDATE Clientul a primit scuze și un bon cadou

Sesizarea cititorului:

”In cursul zilei de miercuri (n.r.19 aprilie) am aluns in Ploiesti si am facut cateva cumparaturi de la Kaufland de pe Republicii printre care si doua paini ce au ramas copiilor sa le manance a doua zi... dupa ce din una au mancat aproape jumatate baiatul cel mare (13 ani ) si a dat seama ca e mucegaita ... Bietul copil avea dreptate dupa cum puteti vedea si dvstra in fotografii... Am sesizat pe pagina de facebook la magazinul respectiv pentru ca la contact au zeci de rubrici de completat ...iar astazi ma asteptam sa ma contacteze cum au promis sa-mi spuna ca au retras produsele respective chiar daca mai erau in termen ... din pacate nimic ... Asadar poate ar trebui macar sa informam ceilalti cumparatori sa stie ce cumpara ... Au fost doua paini de la producatori diferiti cea din care au mancat de la Lido Garbea (a avut termenul pe clips si a fost aruncat - sunt cele doua felii) si de la Ralu pe care nici nu am mai desfacut-o ca se vede ..”

