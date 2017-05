Același ambalaj, gust și calitate diferite. În România ajung produse mai proaste decât în Occident

"Standard pentru est?". Cumparam oare aceleasi produse, in ambalaje identice, ca in Vestul Europei? Sau tara noastra este un stat de mana a doua in privinta importurilor?

O noua campanie a Stirilor PRO TV, "Standard pentru est?" cauta raspunsuri, la aceste intrebari. Am testat in laborator diverse produse luate din Occident, le-am comparat, cu cele de la noi si am cerut explicatii. Este un demers jurnalistic bazat pe demonstratii edificatoare, pe care nici o autoritate publica de la noi nu l-a demarat. Acest subiect ne priveste pe toti, pentru ca vrem sa fim informati corect si sa stim pe ce dam banii.

Suntem o tara de mari consumatori! O arata cifrele oficiale la vanzarile produselor de tot felul, dar se vede si din modelul de crestere economica al Romaniei, care se bazeaza in principal pe consum.

Se vede in cosul de cumparaturi si mai apoi de gunoi al romanilor si in eternele cozi din lanturile de supermarketuri, hipermarketuri si magazinele de cartier. Ni se pare ca mancam altceva cand mergem in alte tari sau chiar exista diferente mari intre marfuri primite de la acelasi producator?

