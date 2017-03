Ce poți păți dacă ți se strică telefonul cumpărat "la abonament" de la Vodafone

In data de 11.09.2014, am fost contactat de angajatii Vodafone Romania. Mi-au propus semnarea unui contract pe 2 ani, pentru un abonament de tipul "cu achizitie terminal", si in schimbul semnarii contractului mi-au promis posibilitatea achizitiei unui terminal in valoare de ~1100 RON la pretul de ~260RON. Am acceptat telefonic oferta.

Telefonul achizionat a ajuns in service-ul Vodafone in data de 26.06.2016, defect, in garantie. A revenit in posesia mea fara ca defectul sa fie remediat in data de 05.07.2016. L-am lasat din nou in service in data de 06.07.2016. Din data de 22.07.2016, la scurgerea termenului legal de 15 zile in care trebuia reparat, inlocuit, sau trebuia achitata contravaloarea lui catre mine, am incercat sa aflu ce se intampla cu telefonul.

In data de 02.08.2016, ora 11:03:09 AM, am solicitat in scris inlocuirea telefonului sau returnarea contravalorii acestuia.

In data de 04.08.2016 (!!!), primesc raspuns ca telefonul a fost reparat, si sa merg in magazin sa il ridic... Insist in cererea de a imi fi inlocuit, conform Legii 449/2003.

In data de 08.08.2018 primesc in sfarsit pe e-mail o lista cu telefoane disponibile si PE STOC, pentru inlocuire. Printre ele telefoane aparute in 2007, 2008, ba chiar telefoane fixe, fax-uri sau imprimante........ Ca sa spicuiesc cateva, Sony Ericsson W910, Sony Ericsson V640, Sony Ericsson W595, Sony Ericsson T303, Sony Ericsson W350, Sony Ericsson W302, Sony Ericsson C510, Nokia E51, Nokia 6303, Nokia 5230, etc... Telefonul meu a costat ~75-80 EUR impreuna cu un abonament RED 19, si pretul de lista a fost de aproximativ 1100 RON. Ma uitam pe site-ul Vodafone, si mai multe telefoane care s-ar fi incadrat in acest pret nu apareau in lista de inlocuiri oferite de Vodafone. Aleg totusi singurul telefon decent din lista (un midrange Huawei), satul de sutele de emailuri, telefoane, conversatii cu consultantii Vodafone, cu gandul sa termin odata cu tot acest circ...

In data de 09.08.2016, la 6 saptamani si jumatate dupa ce am lasat telefonul in service, mi se raspunde ca telefonul pe care l-am ales, singurul telefon relativ acceptabil din lista, NU ESTE PE STOC...

Cum nici un alt telefon din lista nu era macar acceptabil, Vodafone a ales stornarea facturii de achizitie. Si aici a venit surpriza cea mai mare: Vodafone imi returneaza suma de ~260 RON, pentru ca atat am achitat eu pentru achizitia telefonului, fara posibilitatea achizitiei unui alt terminal la pret subventionat, desi eu achitasem deja 23 de luni din abonament! Mi-au comunicat ca daca vreau alt telefon la pret subventionat, trebuie sa semnez un alt contract pe 24 de luni. Am raspuns "bun, dar eu deja am achitat deja 23 de luni pentru un telefon cu pret redus!", si mi s-a raspuns sec: "ati achitat servicii Vodafone, nu un telefon!" (!!!).

Am reclamat situatia la ANCOM, care mi-au raspuns punctual si riguros documentat, dar mi-au spus ca este de competenta ANPC-ului. Mi-au spus totusi ca Vodafone a depasit termenul de 15 zile dintr-o "eroare umana".

Am reclamat situatia catre ANPC, si mi s-a raspuns scurt si superficial ca Vodafone a procedat corect. (!!!) Intre timp, am achitat si a 24-a luna de abonament.

Am revenit cu o noua reclamatie catre ANPC, si m-a sunat o doamna intrebandu-ma "ce vreau, de fapt?" si cerandu-mi mie numarul Legii sau al Hotararii de Guvern conform careia Vodafone ar trebui sa fie obligat sa isi respecte oferta promisa in schimbul semnarii contractului. Dupa ce a inteles ca nu sunt avocat, mi-a explicat ca, atata vreme cat pretul real al telefonului nu apare pe factura, ANPC-ul nu poate obliga Vodafone sa imi returneze valoarea reala a telefonului, ci doar valoarea de pe factura. I-am raspuns ca inteleg ca, din punct de vedere legal, nu pot sa imi returneze decat valoarea platita de mine in momentul achizitiei, dar prin stornarea facturii, si returnarea valorii de ~260 RON, Vodafone trebuie sa returneze si posibilitatea achizitionarii unui telefon la pretul la care acesta este comercializat impreuna cu abonamentul meu (RED 19). In caz contrar, Vodafone nu isi respecta obligatia contractuala din 11 Septembrie 2014, si eu sunt pagubit cu ~800 RON! Mi-a explicat si ca ANPC-ul nu are competenta de a obliga Vodafone sa isi respecte promisiunile contractuale, si m-a trimis sa ii dau in judecata...

Deci, in concluzie, am achitat timp de 24 luni de zile (perioada de facturare 13.10.2014 - 13.10.2016) un abonament de 19 EUR / luna, in loc de 7 EUR / luna pentru o cartela pre-paid, sau in loc de 10 EUR / luna pentru un abonament fara achizitie terminal. Am acceptat asta pentru a avea ~800 RON reducere la achizitia unui telefon! Asa s-a obligat Vodafone in data de 11 Septembrie 2014! Dupa ce am achitat integral abonamentul, am ramas si fara telefon, si cu banii dati...

I-am intrebat si pe cei de la Vodafone, si pe doamna de la ANPC care m-a sunat: daca imi faceam un abonament de 89 de euro pe luna, si achizitionam gratuit un telefon de 800 EUR, si mi se strica in a 23-a luna de abonament, Vodafone storna factura, si nu imi dadea absolut nimic inapoi, pentru ca eu nu am achitat nimic cand l-am cumparat?

Atat reprezentantii Vodafone, cat si doamna de la ANPC mi-au confirmat ca Vodafone poate storna factura, si sa nu returneze nici un leu, desi legea ii obliga sa repare telefonul sau sa il inlocuiasca cu unul de o valoare apropiata!!!

