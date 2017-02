Prins cu ocaua mică, Auchan Ploiești dă vina pe producător. Ce a descoperit un client la raft

Un cititor a reclamat pe adresa redacției că un produs comercializat de magazinul Auchan din Ploiești cântărea mai puțin de jumătate din gramajul de pe etichetă.

Este vorba de un sortiment de ruladă aperitiv (cașcaval) vândut la promoție. Deși pe etichetă era inscripționată greutatea de 645 gr, când a cântărit produsul respectiv, clientul a observat că acesta avea numai 312 grame.

La solicitarea, observatorulph.ro, Auchan a transmis următorul punct de vedere:

”In urma verificarilor realizate, am constat ca a fost o eroare accidentala de etichetare survenita la producator, care a aparut in cazul unui singur tip de produs. Imediat ce am aflat despre incident, am sesizat situatia furnizorul nostru pentru a face toate verificarile necesare iar acesta ne-a confirmat ca a fost vorba de o greseala umana.

Ne pare rau pentru situatia creata si invitam clientul la magazin pentru a-i rambursa contravaloarea produsului.

Auchan este o companie responsabila, care respecta toate standardele legale in materie de metrologie, calitate si siguranta alimentara”.