Reclamația unui turist: am luat țeapă la Peleș!

Sesizarea cititoarei Corina M.: Bătaie de joc la Peles? Cum e sa fii turist in Sinaia?

"Am facut efortul de a ajunge la o expozitie anuntata prin internet: tren Bucuresti Sinaia, cazare o noapte pentru doua persoane. Si aflam ca expozitia nu se viziteaza, ca e in castel si castelul inchis. E sambata, 26 noiembrie, in ore de vizitare. Afisele spun ca putem intra. Platim si bilet de intrare. Abia apoi afla ca nu se poate intra... reclama falsa si minciuna.