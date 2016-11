Paste cu gândaci la Carrefour Ploiești - FOTO

O cititoare a Obervatorulph.ro ne-a trimis pe pagina de Facebook a ziarului mai multe fotografii cu o pungă de tăscuțe, cumpărată zilele trecute din hypermaketul Carrefour Ploiești, în care a găsit... gândaci.

”Am cumpărat două pungi acum aproape o săptămână. Le-am depozitat pe ambele la loc uscat, cum fac de obicei. Vineri seară, când am deschis pungile ca să le gătesc, în una din ele am găsit o groază de gândaci. Cealaltă pungă nu avea nimic. Eu nu înțeleg cum de au fost atât de mulți. Când am pus pastele în apă, pur și simplu s-au ridicat la suprafață. Nu aveau termenul depășit, data valabilități fiind în 2017”, susține Elena Dragomir, cititoarea care ne-a trimis fotografiile de mai jos. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Carrefour pe această temă, punct de vedere ce va fi publicat imediat ce ne va fi remis.