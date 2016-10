Client: Promoție înșelătoare la Cora Ploiești. Reacția magazinului

Un client al magazinului Cora din mall-ul Afi Palace Ploiești susține că a fost victima unei promoții înșelătoare. În replică, reprezentanții magazinului au declarat că a fost vorba de o confuzie în ceea ce privește citirea etichetei.

Sesizarea cititorului Marcel Iorga:

"În data de 27 Oct. 2016, în supermarketul Cora, era promoție la "cremwuști Wudy" (2 + 1 gratis). Chiar dacă fac acest lucru cu bună intenție... în caz de ceva controale, o pot "întoarce ca la Ploiești" cu gramajul...!

3 pachete x 150 g (fiecare) nu fac niciodată 500g, ci doar 450g.

În schimb la casa de marcat... prețul pachetului se umflă automat cu aprox. "1 leu". De la 5,57 lei la 6,50 lei. Bonul spune tot!

Și pentru mine nu e prima dată... pentru că atunci când ai coșul mai plin, nu observi niciodată "micile" diferențe!

Halal promoții...!"

Citește și Cum era să-mi iau țeapă cu o promoție la Cora. Sesizarea cititorului

Punctul de vedere al reprezentanților Cora:

"In legatura cu cele semnalate de clientul cora Ploiesti precizam ca a fost vorba despre o confuzie in ceea ce priveste citirea etichetei.

Astfel, clientul a luat un pachet de 3x150 g crenvursti cu cașcaval, insa a interpretat afișul de pe polița superioara ca fiind prețul pentru pachetul sau. Produsul aflat la promotie nu era format din mai multe pachete, fiind vorba doar de o bucata de 500 g.

Precizam, cu aceasta ocazie, ca ii incurajam pe clienti sa verifice preturile produselor la verificatoarele de pret aflate in magazin, pentru a nu mai exista confuzii.

De asemenea, precizam ca, in cazul sesizarii unei probleme in magazin, clientii se pot adresa Serviciului Clienti, unde, in functie de situatie, li se poate rambursa de doua ori diferenta – daca se constata diferente intre pretul la raft si cel de la casa – sau pot renunta la produs.

Cu cele mai bune ganduri,

Echipa cora Ploiesti"

UPDATE Clientul, nemulțumit de reacția Cora:

Marcel Iorga: "Din pozele făcute de mine... prețurile erau puse la acele produse...! Nu la alt produs!

Și apoi, v-am spus eu că o să o "întoarcă ca la Ploiești" din punct de vedere gramaj!"

Cum explică această promoție reprezentanții Cora