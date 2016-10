A vrut să alimenteze la Rompetrol, dar a fost acuzat de furt

Un ploieștean a avut parte de o experiență neplăcută la stația Rompetrol din Bariera București. El a renunțat să mai alimenteze după ce pompele nu au funcționat, dar s-a trezit cu un angajat al companiei la ușă solicitând echivalentul a 30 de litri de carburant. A fost nevoie de consultarea imaginilor surprinse de camerele video pentru ca omul să-și dovedească nevinovăția. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților Rompetrol.

Sesizarea cititorului:

Buna ziua,



Stiu ca ziarul dumneavoastra încurajează jurnalismul civic, de aceea apelez la dumneavoastra pentru a face publica o situatie in care consider ca este vorba de un abuz. Pe 25 septembrie am lasat un mesaj si pe pagina Facebook a Rompetrol, insa nimeni nu s-a sinchisit sa raspunda.



Asadar, luni, 19 septembrie, am fost împreună cu tatăl meu la aeroport. Pe drum, am oprit sa alimentam cu motorina la Rompetrol din Bariera București (ieșire din Ploieşti). Din păcate, pompa nu funcționa și, după 2 încercări eșuate, am plecat sa alimentam la Petromul de lângă Hipodrom.



Câteva ore mai târziu, mama s-a trezit la ușă cu un angajat Rompetrol care a pretins plata a 30 litri de combustibil, pe loc, chipurile furați de noi. Mama nu a putut lua legătura cu noi telefonic sa lămurească situatia si, crezand ca nu ne-a functionat cardul cu care am achitat combustibilul, a plătit cash, pe loc, angajatului Rompetrol.



După ce a aflat de acuzația injusta, tata s-a întors din drum 50 km, a luat bonul de acasa și s-a dus la benzinărie unde, cu înregistrarea de pe camera Rompetrol, a dovedit că cel dinaintea lui a furat combustibil și a fugit. Angajații i-au dat înapoi banii încasați pe nedrept.



De ce nu au verificat corect de prima data? De ce a trebuit ca tata sa conducă 50 km, pe timpul și cheltuiala sa, pentru neatenția angajaților Rompetrol? Solicit remedierea urgenta a acestei situații, deoarece, pe langa timpul si banii investiti de tata pentru a-si face singur dreptate, mai ramane si jignirea adresata, aceea de a fi hot.



Va multumesc pentru sprijin!



Laura B.