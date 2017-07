Iulian Dumitrescu (PNL) despre Ziua Forțelor Aeriene: ”Mi se pare inadmisibil să nu îl invite pe președintele Iohannis”

Chiar dacă nu am fost invitat la Ziua Forțelor Aeriene în calitate de președinte al Comisie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, asigur Armata Română că are tot sprijinul meu instituțional. Aș vrea să cred că neinvitarea mea e o simplă scăpare și nu are legătură cu faptul că fac parte din conducerea PNL. Mi se pare însă inadmisibil ca MApN să nu îl invite la un asemenea eveniment pe președintele Klaus Iohannis, comandantul suprem al forțelor armate.

Am un sfat prietenesc pentru Liviu Dranea: Nu vopsiți avioanele în roșu!