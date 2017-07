Roberta Anastase a fost aleasă Vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre

În perioada 4-6 Iulie, la Istanbul, are loc Adunarea Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră. Agenda reuniunii cuprinde aprobarea documentelor programatice, alegerea vicepreşedinţilor, a vicepreședintelui însarcinat cu problemele financiare şi a secretarului general adjunct responsabil cu problemele organizatorice.

Dezbaterile generale au vizat securitatea la Marea Neagră si rolul parlamentelor in asigurarea unui climat de securitate si pace in regiune.

In cadrul plenarei, desfășurate ieri, 5 Iulie, doamna deputat Roberta Anastase - Președintele Delegației Parlamentului României, a fost aleasă în funcția de Vicepreședinte al APCEMN.

​În cadrul intervenției sale, doamna deputat Anastase a subliniat rolul crucial pe care Parlamentele statelor membre îl au în asigurarea şi menținerea unui climat de stabilitate şi securitate în regiunea Marii Negre. "Asigurarea securității cetățenilor reprezintă cea mai importanta preocupare a noastră. Din păcate, terorismul a devenit parte a vieții noastre de zi cu zi.

Este un gând devastator, dar, in același timp, este o modalitate de a spune ca acțiunea noastră de combatere nu trebuie doar continuata ci dezvoltată si diversificata. Natura multidimensionala si complexa a amenințărilor actuale este o provocare centrală pentru noi toți. Este importanta utilizarea cooperării pentru dezvoltare ca instrument pentru prevenirea, gestionarea si soluționarea crizelor, pentru a raspunde nevoilor umanitare si pentru a construi o pace durabilă”, a concluzionat Roberta Anastase.