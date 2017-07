Victor Ponta se va înscrie într-un partid

Fostul premier şi preşedinte al PSD a făcut anunţul pe pagina personală de facebook.

După ce s-a implicat în susţinerea ex-premierului Sorin Grindeanu, Victor Ponta a devenit indezirabil în partidul pe care l-a condus. Cu toate acestea, Ponta nu vrea să renunţe la politică: "Nu am fost niciodată în alt partid cu excepţia PSD / după 15 ani de activitate am fost exclus pentru că l-am apărat pe Sorin Grindeanu (care era în PSD din 1996) împotriva lui Liviu Dragnea (care a venit de la PD)!!! Acum sunt independent dar cu sigurantă din septembrie voi face politică într-un partid nou (sub nicio forma în vreunul din cele aflate acum în Parlament)!"