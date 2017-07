Bilanț al deputatului PMP, Cătălina Bozianu, la final de sesiune

Deputatul PMP de Prahova, Cătălina Bozianu, a postat pe Facebook bilanțul său la final de sesiune parlamentară:

”Dragi prieteni prahoveni,

Grație votului dvs., am primit mandatul de parlamentar, în decembrie anul trecut. De aceea, la final de sesiune, vă datorez un bilanț al activității mele de deputat în perioada februarie-iunie 2017.

Ca deputat aflat la primul mandat, primul pas pe care am considerat că trebuie să-l fac a fost să deprind, rapid, procedurile și cutumele parlamentare. Sunt un om învățat să facă mai multă administrație, și mai puțină politică. De aceea, așa cum m-am angajat în campania electorală, m-am străduit să promovez proiectele de dezvoltare ale comunităților locale prahovene, în parteneriat cu primarii, indiferent de culoarea politică a acestora. La adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, am depus 24 de amendamente al căror scop a fost alocarea de fonduri pentru proiecte de infrastructură, de sănătate și de educație esențiale pentru județul nostru, pentru orașele și comunele noastre. Din păcate, majoritatea PSD-ALDE le-a respins pe toate.

În același spirit, am început construcția unei relații permanente atât cu cetățenii din județ, cât și cu primarii de localități, astfel încât să contribui la rezolvarea problemelor și la transpunerea în realitate a planurilor lor. Aceasta a îmbrăcat forma întrebărilor și a interpelărilor parlamentare adresate miniștrilor de resort (Ministrul Dezvoltării, ministrul Muncii, ministrul Sănătății), dar și a unor puncte din inițiativele legislative ale PMP, ori a unor observații formulate la proiectele de lege aflate în dezbaterea Comisiei de Administrație Publică din care fac parte.

În cifre, activitatea mea de parlamentar în sesiunea februarie-iunie 2017, arată astfel: 10 luări de cuvânt în 10 ședințe de plen, 8 declarații politice, 5 întrebări și interpelări. În plus, am fost co-inițiator la 21 de propuneri legislative promovate de grupul parlamentar al PMP.

Dacă această evaluare se ridică la înălțimea așteptărilor dvs., aceasta nu o stabilesc eu. Dumneavoastră sunteți adevărații evaluatori ai muncii celor pe care i-ați ales. Eu vă asigur însă că m-am străduit să-mi fac datoria cât mai bine față de cei pe care am onoarea să-i reprezint și că, pe viitor, mă voi strădui și mai mult.

Cu prietenie,

Cătălina Bozianu,

Deputat PMP de Prahova”