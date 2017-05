Invitație pentru toți primarii prahoveni din partea deputatului PMP, Cătălina Bozianu

Deputatul PMP de Prahova, Cătălina Bozianu, a transmis o invitație tuturor primarilor din județ pentru ca aceștia să-i transmită problemele cu care se confruntă. Sesizările edililor se vor transforma în interpelări ale deputatului pentru miniștri.

Textul invitației:

„Stimată doamnă/stimate domnule primar,

Consecventă ideii că, în calitatea mea de deputat prahovean în Parlamentul României, principala îndatorire pe care o am este să reprezint și să susțin cu prioritate interesele cetățenilor din toate localitățile județului nostru, indiferent de culoarea politică a primarilor aleși în aceste localități, vă adresez invitația de a colabora, și în continuare, pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comune.

Ca deputat, am posbilitatea de a vă susține punctele de vedere și proiectele pe care le aveți în vedere pentru comunitățile dumneavoastră, ori pot să le cer miniștrilor, pe cale oficială, să răspundă problemelor pe care le ridică situația din orașele și comunele Prahovei. Vă invit de aceea, să-mi trimiteți problemele dvs. pentru a le transforma în întrebări și în interpelări adresate membrilor guvernului. Această invitație are caracter permanent.

Am convingerea fermă că noi, oamenii în care prahovenii au investit încredere, trebuie să lăsăm deoparte partizanatul politic și să ne unim forțele, capacitatea de muncă și priceperea pentru a realiza, împreună, proiectele menite să dezvolte județul nostru, orașele și satele noastre.

Cu prietenie și cu încrederea într-o bună colaborare,

CĂTĂLINA BOZIANU,

Deputat PMP de Prahova”.