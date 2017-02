Toader cere excluderea din PSD a lui Andrei Sava din cauza unei postari pe Facebook

Fostul deputat PSD Andrei Sava ar putea fi exclus din partid în urma unui mesaj postat pe Facebook in care își arată aprecierea față de protestele ploiestenilor.

Anuntul a fost facut chiar de Bogdan Toader, liderul PSD Prahova, care a lăsat un comentariu la postarea lui Sava."Bogdan Toader: Domnule Sava, si eu va respect opinia! Având in vedere ca ea se plasează in afara Partidului Social Democrat , al cărui membru sunteți încă, pot spune 2 lucruri : 1. Voi propune excluderea cât mai urgentă a dvstra din partid . 2 Va doresc succes in activitățile dvstra viitoare la alte formațiuni politice".

Andrei Sava a fost deputat de Prahova timp de două mandate.

Postarea lui Sava a fost următoarea: „Felicitari sutelor de mii de romani care au iesit in piete si pe strazi infruntand frigul si care au facut posibila aceasta victorie a dreptatii! Multumiri Presedintelui Romaniei Klaus Iohannis pentru pozitia corecta avuta si implicare! Multumiri magistratilor romani care au ales sa lupte si sa nu cedeze in fata presiunilor unor politicieni nocivi! Recunostinta oficialilor SUA, Germaniei si celorlalte state europene pentru sprijinul acordat romanilor si Romaniei de a isi mentine parcursul democratic!”.