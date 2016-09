Andrei Volosevici își dă demisia din PNL

Senatorul Andrei Volosevici a anunțat în urmă cu puțin timp că își va da mâine demisia din Partidul Național Liberal.

„Partidul Național Liberal a decis ca nu mai are nevoie de mine, de ideile pe care le am, și de echipa mea, care în vara acestui an a ajutat la câștigarea alegerilor în Ploiești. Avand in vedere aceste aspecte, am decis ca maine sa imi dau demisia din PNL, partid pe care nu am intentionat vreodata sa il prejudiciez chiar dacă de multe ori am avut o alta opinie despre modul în care trebuie asumate funcțiile publice în administrația locală. În aceste condiții, atâta timp cât sunt oameni care cred în mine și care mi-au apreciat activitatea, cred ca le sunt dator sa continui”, a scris Volosevici pe pagina sa de Facebook.