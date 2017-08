Tragedie în stațiunea Mamaia. Femeie omorâtă pe trecerea de pietoni

O femeie de 58 de ani a murit duminică dimineața după ce a fost lovită de un autoturism pe o trecere de pietoni din Mamaia.

Potrivit hotnews.ro, accidentul a avut loc in jurul orei 7:00, in dreptul Hotelului Piccadilly din Mamaia, unde un barbat care conducea dinspre Navodari un autoturism inmatriculat in Constanta a lovit o femeie care traversa bulevardul pe trecerea de pietoni.

Victima a fost tarata pe o distanta de aproximativ 200 de metri, iar autoturismul a lovit apoi un stalp de pe marginea drumului si s-a oprit in zidul unui imobil.

La fata locului au ajuns doua ambulante SMURD si doua autospeciale cu modul de descarcare de la ISU Dobrogea. Soferul a ramas incarcerat, pompierii reusind sa-l scoata din autoturism, aceasta fiind constient si a colaborat cu politistii.

El a suferit un traumatism cranian si a fost transportat cu o ambulanta la Spitalul Judetean Constanta.Femeia care traversa strada si-a pierdut viata in urma accidentului. Ea avea 58 de ani, era din Navodari si era angajata camerista la Hotelul Albatros din statiune. Soferul care a provocat accidentul are 26 din ani si este din Cernavoda.