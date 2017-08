Vremea se schimbă în weekend. Un val de aer rece aduce ploi torențiale și grindină

Avertizarea cod portocaliu de caniculă a fost prelungită de meteorologi şi pentru ziua de vineri în şase judeţe din vestul ţării, unde temperaturile ating 39 de grade, în timp ce Bucureştiul şi 23 de judeţe vor fi sub avertizare cod galben emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Meteorologul ANM Mihai Timu a explicat pentru digi24.ro că acest val de caniculă va fi urmat de o altă perioadă de instabilitate atmosferică, din cauza unui val de aer rece care va cuprinde vestul României, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Vremea va rămâne sufocantă în restul țării, însă sunt șanse ca săptămâna viitoare să avem parte de temperaturi mai blânde și vreme plăcută.

„Din păcate, mâine canicula se mai extinde peste țara noastră, motiv pentru care am adăugat restul Munteniei. Dacă azi avem și județul Teleorman, mâine intră și toate județele din Muntenia, inclusiv cele din sudul Moldovei: Vrancea și Galați sub cod galben. Lor li se alătură cele 13 județe de azi, care vor fi în continuare sub cod galben.

În aceste zone asteptăm mâine 35-37 grade, dar în extremitatea de vest și sud-vest va fi a treia zi de cod portocaliu pentru județele dinspre Bihor către Dolj, deci Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei. Acolo, în continuare se vor înregistra frecvent maxime de 37-38 și izolat 39 grade Celsius.

