Cercetătorii români recomandă oul hiperimun. Ce boli poate trata

Cercetătorii de la Romvac susțin că au descoperit un produs banal, care ar putea sa ne salveze de boli grave pentru care nu mai au leac nici antibioticele. Este vorba de asa-numitul Ou Hiperimun, creat in Romania.

Potrivit Știrilor Pro TV, specialistii au injectat gaini cu anumiti virusi, iar ouale acestora contin acum anticorpi numiti imunoglobuline. Consumat crud, Oul Hiperimun ar intari sistemul imunitar si ar ajuta corpul sa lupte cu diverse afectiuni. Deocamdata parerile doctorilor sunt impartite. Unii cer studii medicale ca sa se convinga, altii considera solutia revolutionara.

Lucica Sima, seful departamentului de cercetare Romvac: "Este complet diferit de oul obisnuit, noi am imunizat aceste gaini si atunci gaina are rolul sa transmita toate informatiile necesare urmatorului progen. In lume psoriazisul este declarata o boala incurabila, noi am reusit si suntem mandri ca am reusit sa tratam din punct de vedere clinic pacientul cu psoriazis."

Ca tratamentul sa fie eficient, oul trebuie consumat crud, spune producatorul. Este amestecat cu lapte si fructe si baut seara timp de 30 de zile. Cei care nu accepta un astfel de tratament, pot fierbe oul hiperimun, dar trebuie sa fie atenti: acesta trebuie tinut doar 4 minute in apa fiarta la 100 de grade.

