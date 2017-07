Record de înscrieri la o facultate din Iași

Record de înscrieri la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Anul acesta sunt cu 72% mai mulți candidați față de anul trecut. În total, 3.264 de tineri și-au depus dosarele pentru concursul de admitere la cele 11 facultăți de aici.

Reprezentanții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași consideră că măsurile luate în acest an au facilitat mult accesul candidaților. În primul rând, candidații se puteau înscrie cu un singur dosar la toate cele 11 facultăți din cadrul Universității și, mai mult, plătind o singură data taxa de înscriere.

În al doilea rând, candidații au avut la dispoziție și varianta înscrierii on line, deci nu au fost nevoiți să vină personal în Iași. Nu în ultimul rând, au contat și facilitățile acordate candidaților din Republica Moldova și Ucraina, pentru care s-au suplimentat numărul de locuri, de la 50 câte au fost anul trecut, la 250 de locuri, în plus li s-a oferit o noapte de cazare gratuit în campusul Tudor Vladimirescu pentru cei care au venit personal să depună dosarul.