TAB scufundat în Dunăre, la un exercițiu NATO. Militarii români, salvați cu barca

Incident mai puțin obișnuit la cel mai mare exercițiu militar internațional din ultimii ani, Saber Guardian, care se desfășoară zilele acestea în mai multe zone din România.

Un Transportor Amfibiu Blindat (TAB) s-a scufundat în Dunăre, în dreptul localității Bordușani, județul Ialomița. Informația a fost confirmată pentru Agerpres oficiali din MApN.

Militarii români au fost salvați cu o barcă, nefiind înregistrate victime. Potrivit sursei citate, la acest exercițiu militar de amploare participă 25.000 de militari, din 22 de țări aliate și partenere. Exercițiul este condus de Forțele Terestre ale Statelor Unite în Europa (USAREUR) și se desfășoară pe teritoriile naționale ale Bulgariei, României și Ungariei.

UPDATE Comunicatul MApN

"Evenimentul face parte din gama de situatii tactice luate in calcul de planificatorii exercitiului. Echipajul transportorului si fortele de sprijin special destinate pentru aceasta situatie au pus in aplicare procedurile de salvare si evacuare a personalului, care au functionat conform standardelor si baremelor stabilite. Niciun militar nu a fost ranit pe timpul acestor operatiuni", potrivit MApN.



"Evacuarea transportorului amfibiu blindat TAB-77 nu a fost posibila pe loc, cu echipamentele standard din dotarea unitatii, ca urmare a caracteristicilor cursului de apa din zona respectiva. Operatiunea de scoatere a mijlocului tactic scufundat va fi realizata ulterior, cu ajutorul unor utilaje furnizate de un operator specializat civil, in cooperare cu structuri din M.Ap.N", se mai arata in comunicat.

foto cu caracter ilustrativ