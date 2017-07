Un deputat propune etichetarea pe culori, după calitate, a produselor

In curand, produsele alimentare comercializate in Romania ar putea avea pe eticheta si un timbru de calitate: verde, galben, rosu si albastru. In felul acesta, oamenii vor fi informati, in legatura cu materia prima folosita. Toate aceste prevederi sunt prinse intr-o propunere legislativa depusa la Senat de mai multi parlamentari. Se doreste totodata ca produsele autohtone, de la raft, sa contina si drapelul Romaniei.

Convins de faptul ca multi dintre romani nu stiu exact ce cumpara, un deputat a decis sa scrie o lege prin care ii obliga pe producatori sa lipeasca de eticheta si un timbru de calitate, de culori diferite. Sorin Bota, deputat PSD: "In Legea Protectiei Consumatorului, de exemplu, se precizeaza clar ca produsele trebuie sa specifice clar daca sunt sau nu daunatoare sanatatii lor. Aceasta informatie, daca este scrisa marunt sau in termeni stiintifici, nimeni nu intelege. Dar daca ii pui un timbru verde unui suc, spre exemplu, care este 100% natural, toata lumea stie ca verde e natural."

In forma initiatorului, legea prevede patru grupe de culori pentru calitate. Culoarea VERDE se va regasi pe produsele naturale, fara risc pentru sanatate, in timp ce GALBENUL va indica alimentele cu risc scazut pentru sanatate. ROSUL va indica existenta produsilor chimici in respectivele produse, in timp ce ALBASTRU va fi lipit pe produsele realizate din materii prime reciclabile. Responsabilitatea aplicarii corecte a trimbrelor de calitate va reveni exclusiv producatorului. Daca legea va fi aprobata in Parlament, Ministerul Agriculturii va avea la dispozitie doua luni pentru a elabora normele de aplicare.

Acestea vor cuprinde si amenzile pentru cei care nu se conformeaza. Aceasta propunere introduce si obligativitatea marcarii suplimentare a produselor facute in Romania, relatează stirileprotv.ro.