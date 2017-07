Sute de mămici au fost păcălite pe Facebook!

Atenţie, mămici! Escrocii au o nouă metodă de înşelătorie. Dau anunţuri pe Facebook despre scutece ieftine pentru bebeluşi, încasează banii şi nu trimit niciodată marfa. Poliţiştii au început o anchetă în acest caz pentru că sunt cel puţin 200 de victime în toată ţara.

Femeile au depus o plângere la poliție, după ce și-au dat seama că nu mai au cum să își recupereze banii investiți în scutece pentru copii, oferite la preț promoțional pe un grup de socializare, susține Agerpres.

„În cursul acestei zile (miercuri-n.r.), la sediul Inspectoratului de Poliție Județean s-au prezentat 14 persoane care au reclamat faptul că sunt victime ale unei posibile infracțiuni de înșelăciune prin intermediul internetului. În urma primirii plângerilor, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt și luării măsurilor legale care se impun", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Anca Vâjiac.

Potrivit femeilor înșelate, anunțurile au fost publicate în grupuri dedicate persoanelor care au copii mici, prețurile fiind și de trei ori mai mici decât în magazin. „Erau grupuri de genul vânzări din diverse localități, chiar și din Iași. Apăreau tot felul de oferte super tentante. Inițial nu am fost super încântată de ideea de a da banii în avans, pentru că acesta era singurul dezavantaj, să le dai banii în avans, să le plătești ofertele. Aveau termen de livrare undeva 25 — 40 de zile lucrătoare”, a declarat Alina Andrieș, una dintre femeile care s-au prezentat, miercuri, la Poliție pentru a depune plângere.

Femeile s-au plâns că, în realitate, comenzile au fost livrate abia după cinci luni sau nu au mai fost primite deloc. Mamele au cerut să li se returneze sumele achitate în avans, fapt care s-a întâmplat doar în câteva situații. „Deși țineam legătura cu cineva, banii i-am virat în contul altei persoane. Când am primit comanda după 5 luni, a venit cu compensații, cadouri și automat m-am gândit că e o ofertă super bună și am mai dat o comandă. De pe 21 februarie, de când am achitat, până în momentul de față, nici măcar explicații nu am mai primit, nici la telefon nu răspund”, a declarat Alina Andrieș.

Acum femeile nu cred că își vor mai putea recupera banii, dar speră ca poliția să rezolve problema. Reprezentanții IPJ recomandă cetățenilor ca în momentul în care vor să facă cumpărături pe internet să achiziționeze produse de pe site-uri de profil și să aleagă varianta plății la primirea coletului.