Doi elevi premianți au pierdut BAC-ul dintr-un motiv incredibil. ”Aveau scrisul diferit de cel original”

Doi elevi din Dâmbovița, care în liceu aveau numai note de 9 și 10 au fost eliminați de la BAC pe motiv de fraudă, fără să fi fost prinși în flagrant. Aceștia se apără și cer verificarea înregistrărilor video.

Potrivit Știrilor Pro TV, profesorii evaluatori de la ultima probă - istorie - susțin că lucrările lor aveau pagini pe care scrisul era diferit decât cel inițial. Este imposibil, spun adolescenții, care se bazează pe înregistrările camerelor de supraveghere. Este vorba de Ana Maria (foto), care a terminat liceul în orașul Titu, cu media 9,87 și de Mihai Toma, care a terminat clasa a 12-a la Moreni, cu media 9.

Acum, cei doi nu mai pot da la ASE, respectiv Academia de Poliție. La aflarea rezultatului, fata a leșinat.

Ana Maria Ionita, absolventa: "Au ajuns la concluzia ca pe lucrare sunt 2 scrisuri total diferite, ceea ce nu este adevarat. Eu, in timpul examenului, am fost filmata de o camera, am stat in prima banca, am scris 7 pagini continuu."

Mihai Alexandru Toma: "Sunt constient ca la sfarsitul lucrarii am inclinat putin scrisul pentru a scrie mai repede, pentru ca nu mai aveam timp sa termin eseul. Domnii au sustinut ca am avut 2 tipuri de pixuri, dar am avut 2 pixuri de acelasi fel."

Ministerul Educatiei a declansat o ancheta la centrul de evaluare unde au fost corectate lucrarile celor doi elevi.

