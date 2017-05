Jandarm în stare gravă după ce a fost lovit cu mașină

Un jandarm de la Inspectoratul Judetean Tulcea a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit cu masina de un barbat care fusese oprit in trafic de politisti pentru punerea in aplicare a unui mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea.

Soferul a parasit locul faptei, fiind cautat in prezent. In cauza a fost deschis dosar penal pentru ultraj, informeaza news.ro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, duminica seara, un echipaj format din subofiterul de jandarmi Ionut Radulescu de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea si trei agenti de la Politia Macin au oprit in trafic pe DN 22 la intrarea in orasul Macin autoturismul marca Mercedes, pentru a pune in aplicare un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea.

“Soferul a refuzat sa insoteasca pe agentii constatatori la sediul politiei si a plecat in viteza de la fata locului, lovind frontal cu masina pe subofiterul de jandarmi Radulescu Ionut care incerca sa-l opreasca”, se arata in comunicat.

