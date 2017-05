Statul îți plătește chiria timp de trei ani. Cine beneficiază și care sunt actele necesare

Guvernul a adoptat ieri normele metodologice ale programului "Prima chirie". Cei care pot primi o primă de relocare de maxim 900 lei, lunar, timp de trei ani, sunt șomerii care își găsesc un loc de muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul.

Potrivit hotnews.ro, prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna si este in cuantum de 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire (chirie si utilitati) in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acorda, la cerere, lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, daca persoanele care solicita acest drept se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni si nu se cumuleaza cu alte prime de mobilitate prevazute de lege.

Nu beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, conform legii, pe perioada determinata mai mica de 12 luni, iar ulterior incadrarii in munca, se schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata.

Documentele care trebuie depuse

Pentru acordarea primei de relocare, persoana va depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca, urmatoarele documente, dupa caz:

a) cerere conform unui modelului prevazut in anexa nr.131;

b) actul de identitate care sa ateste domiciliul persoanei solicitante a primei de relocare si, dupa caz, al sotului, sotiei si copiilor aflati in intretinere ori a altor persoane care

impreuna cu aceasta constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) actul in baza caruia a fost incadrat in munca, in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 764 din lege, conform modelului prevazut in anexa nr.132, care constituie titlu executoriu, potrivit prevederilor legale;

e) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;

f) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani persoana angajata nu a mai avut raporturi de munca sau de serviciu cu alti angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca;

g) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca pentru persoana respectiva ori familia acesteia se asigura sau nu se asigura locuinta de serviciu ori se suporta sau nu se suporta cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;

h) declaratie pe propria raspundere a ersoanei incadrate in munca din care sa rezulte ca autoritatea publica locala sau centrala asigura sau nu asigura locuinta de serviciu ori suporta sau nu suporta cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum si ca persoana solicitanta ori sotul, sotia acesteia, copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu aceasta constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, nu detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care persoana isi schimba domiciliul sau isi stabileste resedinta ori in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.

i) declaratie pe propria raspundere a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie din care sa rezulte ca la data solicitarii primei de relocare prevazuta la art. 762 din lege nu au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii, dupa caz;

j) declaratie pe propria raspundere a angajatorului absolventilor institutiilor de invatamant din care sa rezulte ca nu are obligatia, potrivit legii, de a angaja persoana din aceasta categorie, dupa caz;

k) certificatul de casatorie si, dupa caz certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

l)actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

m) contractul de inchiriere inregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

n) declaratie pe propria raspundere privind membrii familiei si veniturile nete care le realizeaza persoana singura sau impreuna cu familia, pe fiecare persoana, dupa caz, din veniturile prevazute la art. 463 alin.(3) pe fiecare categorie de venit net care se realizeaza dupa caz, in luna anterioara lunii in care se depune cererea si documentele care o insotesc pentru solicitarea primei de relocare, insotita de copie de pe extrasul de cont, adeverinta, talon de plata sau orice alt inscris ori document prin care se atesta venitul net respectiv ce se realizeaza de beneficiarul acestuia. In situatia veniturilor care se realizeaza din cedarea folosintei bunurilor se anexeaza contractul de inchiriere, inregistrat la organul fiscal competent;

o) adeverinta emisa de angajator pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, ca este incadrat in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat sau care se realizeaza de persoana incadrata solicitanta a primei de relocare, in situatia in care aceste informatii nu sunt evidentiate expres in cuprinsul documentelor prevazute la lit. c).