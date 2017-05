Noua grilă de salarizare a bugetarilor

Comisia de muncă a Senatului a adoptat joi seară un raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege a salarizării.

Potrivit noilor grile prezentate sindicatelor un profesor debutant cu studii superioare de scurta durata ar urma sa primeasca de la 1 ianuarie 2018 un salariu de aproape 2.600 de lei brut, cu peste 500 de lei in plus, iar pana in 2021 sa ajunga la aproape 3.300 de lei brut. in timp ce leafa unui dascal cu o vechime de peste 25 de ani si grad didactic 1 va porni de la 4.000 de lei brut si va ajunge la peste 5.000 de lei, brut.

In sistemul de invatamant universitar, salariul unui asistent va fi de 3.000 de lei brut, adica cu o mie de lei mai mult, si va ajunge in patru ani la 3.400 de lei brut. in timp ce un conferentiar cu peste 25 de ani vechime va avea de la 1 ianuarie in jur de 6.600 de lei, iar un rector peste 10.000 lei.

Si in sanatate sunt estimate cresteri substantiale de salarii. Sub pretextul ca sistemul sanitar are mare nevoie de personal, Ministerul Muncii va mari salariile in acest sector intr-o singura transa. De majorare nu beneficiaza, insa, toata lumea. Adica debutantii, asistentele, dar si restul personalului medical mai au de asteptat pana in 2021.

În plus, sustin sindicatele, medicii sunt folositi partial de minister pentru a justifica o alta categorie de bugetari care vor incasa 100% de la anul. Este vorba despre alesii locali, de la viceprimar pana la Presedintele Romaniei, care vor lua integral salariul majorat, indexat anual in mod subtantial.

