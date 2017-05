Primarul și funcționarii din Primăria Caracal şi-au cumpărat Iphone-uri din bugetul local

Reprezentanţii Primăriei municipiului Caracal au achiziţionat, începând cu sfârşitul lunii martie până la sfârşitul lunii aprilie, prin intermediul sistemului electronic de achiziţii publice, mai multe aparate de telefonie mobilă, de ultimă generaţie, relatează News.ro. Primarul municipiului Caracal, Liviu Radu, a declarat că bunurile sunt folosite atât de către el, cât şi de alte persoane angajate în unitatea administrativ-teritorială.

Primul aparat de telefonie mobilă marca Apple Iphone a fost achiziţionat în luna martie, iar în luna aprilie au fost achiziţionate alte bunuri, municipalitatea din Caracal plătind cel mai mare preţ pe un Apple iPhone 7 Plus 128GB Jet Black, achiziţionat de la PCBIT ELECTRONICS S.R.L. cu suma de 3,697.48 RON.

“Am cumpărat şapte telefoane cu acordul consilierilor locali, a fost o decizie transparentă. Am decis să le achiziţionăm pentru a face un lucru bun, iar un lucru bun se face cu produse de calitate, mai bine am luat un telefon bun care să ne ţină mai mulţi ani. Am eu un telefon, viceprimarul, dar şi şefii de servicii şi directorii din Primărie. În plus, cu ajutorul lor vedem imagini surprise de camerele video din oraş pentru că avem mai multe zone supravegheate”, a declarat, pentru News.ro, Liviu Radu, primarul municipiului Caracal.

Întrebat de aceste achiziţii, şeful Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Caracal, Gabriel Mogoşanu, a precizat că nu el a decis cumpărarea acestor telefoane.

“Eu sunt un simplu executant, alţii au vrut să le cumpere. Eu fac doar ce mi se spune”, a declarat Gabriel Mogoşanu.

Printre achiziţiile făcute de către reprezentanţii Primăriei Caracal, în luna aprilie, se numără şi un aparat foto DSLR Canon EOS 1200D, 18MP + Obiectiv EF-S 18-55mm, tot de la societatea care a furnizat telefoanele mobile, PCBIT ELECTRONICS S.R.L. cu suma de 1,259.66 RON.

De la RCS&RDS, municipalitatea din Caracal a achiziţionat servicii de telefonie mobilă, pentru luna mai, în valoare de 73.71 RON. De asemenea, de pe un site de specialitate, tot pentru unitatea administraiv-teritorială, a fost achiziţionat un obiectiv foto Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, de la F 64 STUDIO S.R.L. cu suma de 616.66 RON.

