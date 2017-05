Duminică, 14 mai, este oficial sărbătoarea taţilor din România

Conform legii adoptate de Guvernul României în anul 2009, țara noastră sărbătorește Ziua Tatălui în a doua duminică a lunii mai. Prin urmare, anul acesta evenimentul va fi serbat în data de 14 mai.

În urma unei inițiative parlamentare și a Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (TATA), Senatul României și Camera Deputaților au aprobat legea 319/2009. Potrivit căreia Ziua Mamei și Ziua Tatălui devin sărbători oficiale. Așa se face că, pentru prima dată, Ziua Tatălui a fost sărbătorită la noi pe 9 mai 2010, în a doua duminică a lunii. Tradiția continuă. După ce prima duminică din mai i se dedică mamei, a doua îi revine tatălui.

Semnificația Zilei Tatălui este legată direct de poziția unui tată în familie , precum și în societate. Ziua Tatălui are o semnificație importantă deoarece ajută la recunoașterea contribuției individuale a fiecăruia dintre cei doi părinți la viața de familie în particular și la construirea societății în general. Fiecare copil are nevoie atât de tatăl cât și de mama sa, pentru a crește într-un mod armonios. În etapele primare, atât tatăl și mama rămân responsabili pentru luarea unor decizii importante legate de educație și de creștere a copilului.

