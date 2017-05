Deținuții își pot "cumpăra" zile libere. Proiectul a fost adoptat de deputați

Camera Deputatilor a adoptat marti, cu 175 voturi „pentru”, 85 de voturi „impotriva” si 20 de abtineri, proiectul care prevede ca detinutii incarcerati in conditii inumane beneficiaza de sase zile reduse din pedeapsa la 30 de zile de detentie.

Deputatii din Comisia juridica au adoptat un amendament la Legea 254/2013 privind executarea pedepselor, care elimina obligativitatea supravegherii vizuale a detinutilor in timpul efectuarii convorbirilor telefonice, pe motiv ca sistemul de comunicatii din penitenciare va fi schimbat, permitand amplasarea telefoanelor in celule, ceea ce va face impractica aplicarea legii in actuala forma.

Un alt amendament adoptat de deputatii juristi prevede ca persoanele care renunta la remuneratia pentru munca prestata in penitenciar vor putea beneficia de zile libere suplimentar. Astfel, se ofera sporuri suplimentare pentru eliberare detinutilor care presteaza munca remunerata, neremunerata si pe timp de noapte.

Fata de legea in vigoare, detinutii care presteaza munca remunerata vor beneficia de 4 zile considerate executate pentru trei zile de munca (un plus de 2,5 zile libere la 30 muncite, fata de legea in vigoare), detinutii care presteaza munca neremunerata vor beneficia de 3 zile reduse din pedeapsa pentru fiecare 2 muncite (un plus de 5 zile la 30 de zile muncite fata de legea in vigoare), iar detinutii care muncesc pe timp de noapte vor avea doua zile reduse dintr-una muncita (un plus de 15 zile la 30 de nopti lucrate fata de legea in vigoare).

