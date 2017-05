Cum se justifică românii la Fisc: Am găsit bani îngropați în curte

Venituri nedeclarate la persoane fizice s-au cifrat la peste 119 milioane lei, de peste 30 de ori față de veniturile declarate, cu ocazia verificărilor făcute de Fisc în perioada 2016-aprilie 2017.

Inspectorii fiscali au descoperit venituri nedeclarate de peste 119,5 milioane de lei în cadrul controalelor derulate în perioada 2016 - aprilie 2017 la persoane fizice cu averi mari și la cele cu risc fiscal, în condițiile în care veniturile declarate de persoanele verificate s-au cifrat la numai 3,9 milioane de lei, potrivit datelor prezentate, marți, de Eugen Șerban, director Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), informează Agerpres.ro.

"În prezent, se află în curs de efectuare 245 de verificări ale situației fiscale personale (VSFP) și 41 de verificări prealabile. Cele mai multe dintre aceste VSFP sunt programate să se termine în anul 2017, respectiv peste 70%. Rezultatele care vor urma vor fi mult mai mari decât cele prezentate aici. Totalul veniturilor declarate ale persoanelor fizice verificate a fost de 3.909.575 de lei, în comparație cu veniturile suplimentare nedeclarate de 119 milioane lei. Putem avea o idee despre legitimitatea demersului nostru. Am observat cu îngrijorare declararea de venituri de nici patru milioane, ceea ce ne face să ne punem întrebări dacă nu cumva nu lipsesc ceva bani sub forma impozitului pe venit. Cu ocazia verificărilor au fost sesizate și organele de urmărire penală, în 12 cazuri, pentru un prejudiciu total de 12.771.498 de lei. În opt dintre cazuri, am fost informați de Oficiul Național de Prevenire a Combaterii Spălării Banilor', a subliniat directorul ANAF la o conferință de specialitate.

