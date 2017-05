Calcule pentru modificarea indemnizației de creștere a copilului

Ministerul Muncii si Ministerul Finantelor fac "analize si calcule de impact" pentru o eventuala plafonare a indemnizatiei pentru cresterea copilului, a anuntat vicepremierul Sevil Shhaideh la Antena 3.

Shhaideh nu a spus care ar fi cuantumul plafonarii, dar a anuntat ca guvernul ia in calcul o posibila prelungire a perioadei de acordare a indemnizatiei, de la 2 ani la 4 ani.



Shhaideh a mai spus ca analiza va fi terminata in semestrul 2, astfel incat eventualele modificari sa fie luate in calcul pentru constructia bugetului pentru 2018.



Informatia a fost publicata in premiera de Profit.ro, care scria vineri ca guvernul ia in calcul plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului (ICC) la un nivel maxim cuprins intre 5.000 - 10.000 lei, dar si introducerea cardului social de beneficii.

sursa: hotnews.ro