Patru arestări în dosarul devalizării CFR Marfă

Mihuţ Constantin Crăciun şi Pavel Bărculeţ, foşti directori generali ai CFR Marfă, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Decizia Tribunalului Timiş a fost anunţată în plină noapte, la ora 3:00. Procurorii DIICOT au cerut 19 mandate de arestare în dosarul în care anchetează cum ar fi fost pagubită compania cu 6 milioane de euro.

Procurorii au reţinut 21 de persoane, dar au cerut arestarea preventivă doar pentru 19 dintre acestea. Patru dintre inculpaţi - printre care cei doi foști directori - au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Alte șase persoane au fost trimise in arest la domiciliu, iar restul vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar. Decizia nu este definitivă si poate fi contestată la Curtea de Apel Timișoara.

Anchetatorii spun că cei vizați ar fi prejudiciat CFR Marfă cu peste 6 milioane de euro, după ce ar fi vândut 2.450 de vagoane din oţel la preţuri de fier vechi, cu 80% mai mici. Potrivit rechizitoriului DIICOT trimis instanţei, se pregătea vânzarea unui nou lot de vagoane. Cumpărătorul ar fi fost acelaşi, firma Remat Călărași.

Procurorii spun şi că angajaţii companiei de stat ar fi fost concediaţi dacă refuzau să intre în comisiile care făceau casarea vagoanelor - adică le declarau pe acestea fier vechi.

Remat Călăraşi a cumpărat cu 120 de euro pe tonă de oţel greu rezultat din dezmembrarea vagoanelor CFR Marfă şi apoi a revândut oţelul către compania Silcotub cu 260 de euro pe tonă. Informația apare în referatul procurorilor cu propunerea de arestare preventivă a celor 19 foşti angajaţi ai CFR Marfă implicaţi în dosarul vagoanelor subevaluate vândute la fier vechi.

„Rezultă cu evidenţă că principala categorie de deşeuri metalice vizată de ansamblul infracţional a fost oţelul. Acesta are un preţ mediu de tranzacţionare de 218,90 euro/ tonă. Or, prin manoperă frauduloasă a disimulării cantităţilor de oţel rezultat din casări, sub forma fierului vechi, membrii grupării au urmărit cu evidenţă însuşirea diferenţei de preţ dintre suma plătită de SC Remat SĂ Călăraşi către CFR Marfă (120 euro/tonă de fier vechi) şi preţul cu care Remat Călăraşi a vândut mai departe oţelul”, se arată în referat.

La dosar există o serie de convorbiri telefonice dintre administratorul Remat Călăraşi, Tawil Abbas, şi reprezentantul principalului client al societăţii Silcotub Zalău.

„Se constată astfel că oţelul este produsul cel mai puternic negociat între părţi, caz în care Remat Călăraşi ajunge să vândă oţelul către Silcotub Zalău cu preţul de 260 euro/tonă (deci peste preţul mediu pe piaţă). Aspectele rezultate din interceptările convorbirilor telefonice se coroborează cu menţiunile facturilor încheiate între Remat Călăraşi şi Silcotub SA”, susţin procurorii.

sursa: digi24.ro