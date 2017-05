Băsescu va susține în continuare grațierea abuzului în serviciu

Fostul președinte Traian Băsescu, actual senator PMP, a făcut o pledoarie de aproximativ un sfert de oră în faţa senatorilor jurişti în favoarea graţierii celor condamnaţi la închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, susţinând că în România aplicarea acestei infracţiuni este una defectuoasă, ea devenind, în opinia sa, un instrument de control al instituţiilor politice. În cele din urmă, Comisia juridică a Senatului a respins graţierea pedepselor pentru infracţiunile de abuz în serviciu şi de conflict de interese, după protestele de aseară.

„Consider că abuzul în serviciu este un instrument de ținere sub control a clasei politice și cred că trebuie să intre pe lista de grațiere. Din păcate, au fost prea puține voturi ca acest amendament să treacă, dar voi persevera pentru că noi avem o definiție greșită a abuzului în serviciu, care face ca orice om politic să fie în riscul de a fi pus sub acuzare, ceea ce nu este în regulă. România are nevoie de o clasă politică nepresată de instituțiile de forță”, a spus Traian Băsescu, joi, după ce senatorii juriști să respingă amendamentul său prin care s-ar fi grațiat persoanele condamnate pentru abuz în serviciu, dar și graţierea conflictului de interese, amendament propus de Șerban Nicolae.

