Salariile bugetarilor în pericol. Ce ascund, de fapt, majorările anunțate de guvern

Salariile bugetarilor vor scădea masiv când grila unică se va întâlni cu Codul fiscal.

Salariile unor bugetari vor scadea masiv, in urma unui efect bizar al mixului dintre legea salarizarii unitare si noul sistem de impozitare propus acum de guvern. Un angajat la stat care are acelasi salariu brut acum cu cel prevazut in grila salarizarii unitare va avea a salariu mai mic cu 16% decat acum, calculat la brutul mediu curent din administratia publica.

Specialiştii fiscali avertizează: Ar putea scădea salariul net

Anul viitor contributia angajatorului va fi transferata in salariul brut al angajatului, prin majorare. Nici o problema pentru mediul privat, care va face doar o mutare contabila prin care va ceste brutul. Dar este mare problema la stat, unde salariile brute vor fi fixate la un anumit nivel strict prin legea salarizarii unitare, astfel ca cresterea contributiilor personale va ocupa acest brut fix, noteaza Economica.

sursa: hotnews.ro