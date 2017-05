Primăvară ciudată în România: 33 de grade în martie, ninsoare în mai

Primavara este un anotimp spectaculos cand e vorba de surprizele pe care vremea ni le-a rezervat de-a lungul anilor. In mod exceptional temperaturile pot trece de 32 de grade in martie, dar pot scadea pana spre -10 grade in mai.

Iarnă la 35 km de Ploiești. Imaginile zilei

Aprilie poate aduce, cum s-a intamplat acum cateva zile, ninsori serioase in toata tara, in luna mai se pot depasi 40 de grade, dar, la fel, pot veni zapezi importante la munte. In articol puteti citi despre extreme climatice care s-au manifestat de-a lungul timpului in lunile de primavara in tara si despre uimitoarea luna martie a anului 1952.Un exemplu cat se poate de proaspat.

Iarnă de aprilie în Prahova. Fotografii spectaculoase primite de la cititori

Primavara este capricioasa si se caracterizeaza prin variatii uluitoare ale temperaturii. Iata o dovada. Pe 18 aprilie 2016 temperaturile urcau pana la 33 de grade la Calafat, Zimnicea si Giurgiu si chiar si la Brasov si Predeal era una dintre cele mai calde zile de aprilie din istorie (26, respectiv 25 de grade).

Citește articolul integral pe hotnews.ro