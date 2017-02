Ședință de urgență duminică la Guvern. Ploieștenii anunță noi proteste

Ședința de urgență a Guvernului este anunțată pentru duminică seară, însă oficial nu a fost înaintă o oră. Anunțul a fost făcut de premierul Guvernului, care însă nu a precizat clar dacă este vorba despre abrogarea sau prorogarea ordonanței de modificare a Codului Penal. Ploieștenii au anunțat că nu renunță la proteste, iar la București deja se vorbește de cel mai mare miting de la Revoluție încoace.

Singurul anunț oficial rămâne până la această oră declarația premierului Grindeanu.

„Ca prim-ministru, vă anunţ că după aceste zile am luat câteva decizii. Prima - mâine vom face în regim de urgenţă o şedinţă de guvern pentru abrogarea acestei ordonanţe. Folosesc termenul abrogare pentru că aşa este... am văzut dezbaterile inclusiv din acest punct de vedere. E termenul folosit de către administraţia prezidenţială atunci când ne-a cerut să abrogăm această ordonanţă. Vom găsi calea legală - abrogarea, prorogare-, ca să nu intre în vigoare această ordonanţă, ca să fiu cât se poate de clar. De asemenea, vreau să vă spun că e nevoie de a avea totuşi o concordanţă între ceea ce înseamnă deciziile Curţii Constituţionale şi cadrul legal. O să demarez rapid o consultare cu toate celelalte partide, pornind de la deciziile Curţii Constituţionale şi de la forma pe care o avem, excluzând poate acel prag de 200.000 de lei, foarte mult discutat, astfel încât după un dialog pe care sper să-l am, şi folosesc acest prilej pentru a lansa această invitaţie la dialog în cel mai scurt timp, în cel mai scurt timp să trimitem proiectul de lege spre parlament pentru punerea în concordanţă a deciziilor Curţii Constituţionale cu cadrul legal. De asemenea, cred că e important să mai spunem un lucru, şi anume faptul că toate argumentele pe care noi le-am avut în susţinerea acestei ordonanţe n-au fost foarte bine comunicate. Din acest motiv s-a creat foarte multă confuzie, s-au creat foarte multe distorsiuni care n-au legătură cu ceea ce, până la urmă, s-a adoptat. Şi de aceea Ministerul Justiţiei şi ministrul justiţiei îşi vor asuma şi îşi asumă consecinţele”, a anunțat premierul Grindeanu.

Diferența dintre cei doi termeni menționați de Grindeanu este foarte mare. Abrogarea Ordonanței este de anulare a acesteia, pe când prorogarea vizează amânarea intrării în vigoare a actului normativ, respectiv prelungirea termenului de 10 zile de intrare în vigoare a Ordonanței.

În plus, premierul Grindeanu a menționat că „Ministerul Justiției și ministrul Justiției își vor asuma și își asumă consecințele”, fără a preciza dacă este vorba de o demisie sau o destituire a ministrului Justiției.

Protestatarii din Ploiești, care au aflat încă de aseară decizia Guvernului, au anunțat că nu renunță la proteste.