Un ministru din Guvernul PSD-ALDE demisionează: românii nu merită asta!

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, demisioneaza: Romania nu merita ce i se intampla acum, romanii nu merita ce li se intampla acum!

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Florin Jianu, si-a anuntat, joi dimineata, demisia din Guvern pe pagina sa de Facebook: "Ma opresc aici din activitatea guvernamentala pentru ca asa imi dicteaza constiinta, iar asta nu este negociabil pentru nimic in lume!!!", a scris ministrul.

Jianu a mai fost ministru delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism in Cabinetul Ponta III, in perioada martie-decembrie 2014. Jianu, in varsta de 40 de ani, nascut in Slatina, jud. Olt, a ocupat functia de presedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), o organizatie patronala in sectorul IMM-urilor.

sursa: hotnews.ro