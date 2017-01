Finanțare pentru autostrada Comarnic - Brașov, decât pentru studii și avize

CNAIR a anunțat că există prevede bugetară pentru autostrada Comarnic - Brașov, dar și pentru alte drumuri, în contextul în care cele mai mari critici legate de bugetul pentru 2017 făceau referire la lipsa finanțărilor. Atenție, însă! Pentru proiectele în pregătire, cum este și proiectul legat de viitoarea autostradă de pe Valea Prahovei, finanțarea este pentru... studii și avize.

„Pentru proiectele aflate în faza de execuție, prioritare pentru companie, CNAIR a prevăzut în buget sumele necesare realizării acestora distinct la anexele cod 3/24/29. Pentru proiectele în pregătire (ex. Comarnic-Brasov, Targu-Mures-Iasi-Ungheni, Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani) sumele se regăsesc la Poziţia C Alte cheltuieli de investitii litera c. Acestea cuprind, potrivit legii finanțelor publice, cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, a anunțat CNAIR.

Citește și: Comarnic-Brașov, scoasă de pe lista autostrăzilor prioritare

Totodată, precizează sursa citată, pentru Centura București (existentă) este prevăzută suma de 106.209 mii lei cuprinsă la titlul 58, fonduri externe nerambursabile – POIM. Pentru Centura de Sud (la profil de autostradă) este prevăzută suma de 5.000 mii lei pentru un contract de consultanță (asistență tehnică, financiară și juridică) pentru proiectul de concesiune Autostrada de Centură București Sud. În ceea ce privește Pasajul suprateran pe DJ 602 / Centura București – Domnești sunt prevăzute credite bugetare de 5.000 mii lei și credite de angajament necesare semnării contractului în valoare de 146.492 mii lei. La această întâlnire s-a subliniat faptul că, pentru realizarea obiectivelor de infrastructură prevăzute în planul de guvernare, este necesar ca proiectele în lucru să fie monitorizate, activitatea să fie transparentizată, iar soluțiile să fie ferme și rapid adoptate.