Rezultatele alegerilor parlamentare. PSD, marele învingător

PSD a castigat detasat alegerile parlamentare inregistrand un scor de 46% pe tara, conform rezultatelor BEC din urma centralizarii a 99% din voturi.

Pe harta tarii, practic, PSD a ocupat primul loc in 36 de judete, UDMR a luat primul loc in patru judete, PNL in trei judete, iar USR in Diaspora la Senat.

La Camera Deputatilor:



PSD - 46,18%

PNL - 20,29%

USR - 8,87%

UDMR - 6,35%

ALDE - 5,7%

PMP - 5,4%

PRU - 2,83%



La Senat:

PSD - 45,77%

PNL - 20,41%

USR - 8,82%

UDMR - 6,26%

ALDE - 6,05%

PMP - 5,62%

PRU - 2,95%





sursa: hotnews.ro