Cum s-a produs tragedia de pe A2. 4 morți și 50 de răniți

Un accident in lant s-a produs sambata dimineata pe autostrada A2, in urma caruia trei persoane si-au pierdut viata si alte peste 50 au fost ranite, doua fiind in stare grava.

In cursul serii, bilantul victimelor a urcat la patru, dupa ce un ranit internat la Spitalul Floreasca a murit. Accidentul s-a produs pe sensul Bucuresti - Constanta, la kilometrul 67, in zona Lehliu Gara. Au fost implicate circa 29 de masini, printre care si 2 microbuze. Televiziunile de stiri vorbesc despre un sofer care ar fi iesit dintr-o parcare si ar fi generat ciocnirile in lant, in conditiile in care pe A2 era ceata densa iar soferii nu ar fi adaptat viteza la conditiile de trafic. Acest sector al autostrazii, pe sensul Bucuresti - Constanta, a ramas inchis sambata timp de 9 ore, traficul fiind reluat in jurul orei 17.30. Accidentul este cel mai grav eveniment rutier produs vreodata pe Autostrada Soarelui, spun politistii de la Politia Rutiera.



Politia Rutiera: 20 de soferi implicati in carambol sunt audiati/ Masinile vor fi expertizate tehnic luniAproximativ 20 de conducatori auto implicati in carambolul de pe Autostrada Soarelui sunt audiati la aceasta ora la Biroul Politiei A2, iar inspectia tehnica a masinilor implicate in accidentul in lant va fi facuta luni, potrivit Politiei Rutiere.



"La acest moment, la sediul Biroului de Politie A2 sunt in desfasurare audieri, aproximativ 20 de conducatori auto care nu au fost internati, care nu au suferit vatamari sunt in acest moment audiati pentru incercarea stabilirii cauzelor producerii acestui eveniment. Binenteles ca audierile nu sunt suficiente, se vor face inspectii tehnice la autovehicule, se vor face probabil expertize, in functie de ce dispune procurorul care coordoneaza activitatea. Oamenii isi vor putea ridica masinile pentru a le repara probabil dupa inspectia tehnica, care a fost organizata pentru ziua de luni", a declarat George Grigore, director adjunct al Directiei Rutiere, citat de Mediafax.



"Principalele cauze de producere a acestui eveniment nedorit sunt viteza neadaptata conditiilor meteo rutiere, respectiv ceata cu vizibilitate pe alocuri sub 20 de metri, si nepastrarea distantei in mers fata de autovehiculul din fata", a mai declarat George Grigore.

