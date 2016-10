Ponta: Am cunoscut-o pe șefa DNA la crama din Prahova a lui Ghiță

Victor Ponta a declarat ca prima data cand s-a intalnit cu Laura Codruta Kovesi intr-un cadru informal a fost in 2011, la o podgorie detinuta de omul de afaceri Sebastian Ghita, acesta din urma confirmand afirmatia fostului premier.





"Prima data in viata mea, cand m-am intalnit cu doamna Kovesi intr-un mod informal, nu vorbesc de evenimente, a fost la domnul Ghita, nu acasa. Nu stiu daca o mai are acum, avea o podgorie intre Ploiesti si Mizil. Acolo m-am intalnit prima data cu doamna Kovesi in 2011", a declarat Victor Ponta intr-un interviu pentru Antena 3, care va fi difuzat sambata seara.



La randul sau, deputatul Sebastian Ghita a confirmat existenta acestei intalniri intre Victor Ponta si Codruta Kovesi, pe atunci procuror general. "A fost o petrecere privata, era toamna, se culegea via. A venit si Ponta si atunci s-au cunoscut prima data", a spus Sebastian Ghita intr-o interventie la Romania TV.



"Nici nu m-am laudat cu chestiunea asta, nici nu m-am folosit de prietenia cu doamna Kovesi", a adaugat omul de afaceri



Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, vineri, la Europa FM, canu a fost, nu este si nici nu va fi prietena cu "inculpatul Sebastian Ghita".



Declaratiile acesteia au fost facute dupa ce Ghita a sustinut ca a participat la falsificarea raportului care sa arate ca teza de doctorat a Laurei Kovesi nu este un plagiat pentru ca la acea vreme avea "o relatie foarte apropiata" cu Kovesi, "fiind practic prieteni".



Deputatul Sebastian Ghita a depus, marti, la Parchetul General, un autodenunt si a sustinut ca, in 2012, a participat la falsificarea unui raport care sa arate ca teza de doctorat a Laurei Kovesi nu este un plagiat.



"Avand o relatie foarte apropiata cu doamna Kovesi, fiind practic prieteni la vremea aceea, si dansa temandu-se de un potential rezultat negativ al comisiei tehnice, vorbind in mai multe randuri cu dansa si eu cunoscandu-i pe cei care se ocupau de intocmirea raportului tehnic, am convenit ca impreuna cu ceilalti sa avem grija ca raportul sa fie pozitiv", spunea Ghita.



Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a inceput urmarirea penala in rem pentru instigare la fals intelectual, in cazul autodenuntului lui Sebastian Ghitaprivind teza de doctorat a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, au declarat joi, pentru News.ro, surse judiciare.



sursa: hotnews.ro