Spinner, jucăria care i-a înnebunit pe copii, interzisă la școală

Au captat atentia copiilor la fel cum au facut-o cartile de joc Pokemon acum cativa ani. Spinners - titireze de marimea unei palme, cu trei petale - sunt ultimele aparitie in materie de divertisment pentru cei mici. Insa, unii spun ca nebunia creata de acestea a perturbat invatatura, drept pentru care au si fost interzise in unele scoli, potrivit pe.com.

Altii sunt, insa, de parere ca dispozitivele acestea ajuta copiii cu nevoi speciale si considera ca interzicerea in scoli a acestora este o idee proasta.

Aceste tipuri de titirez exista deja de cativa ani, insa popularitatea lor a "explodat" in aceasta primavara.

Citește și: 9 lucruri pe care nu ar trebui să i le interzici copilului



"Este ca o jucarie care te poate ajuta sa te concentrezi", a declarat Eligh Vasquez, in varsta de sapte ani.

"Aceste dispozitive au aparut de nicaieri: dintr-odata, toti copiii aveau cate unul si sustineau ca ii ajuta sa se calmeze. La inceput nu stiam ce sa cred", povesteste Meredith Daly, profesoara la o scoala publica din Phoenix. Tot aceasta a mai spus ca "elevii nu-si mai puteau lua ochii de la titirez", facand astfel imposibil orice proces de invatare, asa ca, in scoala respectiva s-a decis ca elevilor sa nu le mai fie permis sa le scoata din ghiozdane in timpul orelor.

De asemenea, mai multe scoli din SUA, Anglia sau Franta au interzis elevilor sa le mai aduca la scoala.

In realitate, spinner-ul a fost creat acum doua decenii de Catherine Hettinger din Florida, pentru a o distra pe fiica ei de sapte ani. Ea nu si-a putut permite brevetul pentru jucaria devenita acum omniprezenta, asa incat nu primeste niciun penny din vanzari, dar insista ca este "multumita" de popularitatea ei brusca, conform unui articol publicat la 5 mai de The Guardian. Ea a detinut brevetul timp de opt ani, dar l-a predat in 2005 pentru ca nu-si putea permite taxa de reinnoire de 400 de dolari. Hettinger declara ca originea spinner-ului se afla intr-o "o vara oribila" la inceputul anilor 1990, cand suferea de miastenia gravis, o tulburare autoimuna care provoaca slabiciune musculara si avea grija si de fiica ei, Sara, acum in varsta de 30 de ani, relateaza Agerpres.

sursa: hotnews.ro

In clipul de mai jos, puteti vedea cum functioneaza un spinner: