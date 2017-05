Scandal la Digi24. Dragoș Pătraru amenințat că va fi dat în judecată

După ce la emisiunea din seara zilei de luni Dragoș Pătraru a criticat modul în care Digi24 tratează subiectul RCS-Intact, redactorul șef al postului TV îl somează public să prezinte dovezi care să susțină cele afirmate, în caz contrat va fi dat în judecată.

Dovezile cerute de Prelipceanu se referă la o parte din afirmațiile lui Dragoș Pătraru făcute în emisiunea de aseară, respectiv la cele legate de jurnaliștii sub acoperire

Cosmin Prelipceanu:

"Dragos Patraru face o acuzatie extrem de grava. El spune ca unii dintre jurnalistii nostri sunt acoperiti. Il somam public pe Dragos Patraru sa prezinte lista, daca o are si dovezile aferente. In cazul in care nu o va face, il vom da in judecata."

Ce a spus Pătraru luni seară?

Și, dacă tot suntem noi cu adevărul aici la Digi, dacă tot ne vorbesc scriitori, actori și cântăreți despre adevăr, poate că ar trebui să ne povestească despre asta și foștii administratori RCS&RDS. Că nu așa se procedează în anumite situații. Nu fugi, mă, de subiect, ci îl ataci, îl pui pe masă, îl întorci pe toate părțile, cu specialiști, cu jurnaliști, cu toată lumea. Pentru că asta ar trebui să faci tu, ca instituție de presă, că nu ești în slujba lui Bendei sau a RCS&RDS. Și nu primești salariu ca să taci, primești un salariu pentru că muncești. Ești în slujba publicului, pentru el cauți adevărul, nu pentru o corporație, nu pentru instituții de presă, doar pentru public.

Mă rog, mai e și varianta în care legitimația de presă este o acoperire și atunci, da, nu răspunzi în fața publicului ci în fața...

Legat de criticile lui Pătraru, despre faptul că subiectul Bendei-Intact a fost ocolit de Digi 24, Prelipceanu a precizat că "Din respect pentru adevar si din dorinta de a ne pastra neutralitatea intr-o chestiune juridica delicata si complicata, am decis sa solicitam tuturor institutiilor statului implicate precizari cu privire la evenimentele din ultimele zile".

"Pentru corecta informare suntem nevoiti sa va anuntam ca declaratiile lui Dragos Patraru nu reprezinta pozitia postului de stiri Digi24", a mai spus Prelipceanu.

