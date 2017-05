Sfaturi pentru kendama, jocul care a înnebunit lumea

Ai văzut în jurul tău diverși tipi sau tipe, jucându-se cu un mâner cu o sfoară, de care era prinsă o minge cu gaură. Cu ceva eforturi ai aflat că se numește kendama și că s-ar putea să fii ultimul de pe lume care a aflat asta, și totodată care nu are și nu stie cum să se joace cu ea. Greu moment!

Ok, stai liniștit, nu esti chiar singurul, mai sunt câțiva ca tine și încercăm să vă ajutăm cu kendama jocuri sfaturi regulice știm și cu ce am mai aflat de la alții. Începi cu ce este o kendama și cum să numești parțile ei componente.

Standard există patru mărimi de kendama, de la 4,5 in înălțime la 10 in.

1. Vârsta - Vârsta, dimensiunea și antrenamentul fizic pot face diferența atunci cănd vă cumpărați prima kendama.

Dacă se poate să o încercați ar fi foarte bine, dar nu necesar, cu cât este mai mică kendama este mai ușoară dar și gaura din minge este mai mică.

Plecând de aici este preferabil mărimea mini pentru copii, pentru adolescenți cea standard.

2. Coordonarea mână-ochi - Trebuie să antrenați coordonarea mână - ochi, iar pentru suficient timp rateurile vor însemna zgârieturi, lovituri și în general semne pe corpul kendamei sau chiar ciobiri ale vopselei de pe minge.

Un sfat bun de urmat ar fi ca prima kendamă să nu fie din cele special colorate, lemn mai special, ediții speciale sau limitate.

3. Greutăți speciale - Kendamele de greutăți speciale sunt pentru persoane deosebite: cele din plastic și foarte nimerite pentru copii mici și nu foarte puternici.kendama jocuri sfaturi reguli

Cele metalice sunt foarte rezistente, dar în același timp grele, necesită atât putere cât și îndemânare pentru a nu provoca accidente.

Deci, cu siguranță prima kendama va fi una standard, care nu este nici foarte scumpă.

Citește mai mult AICI