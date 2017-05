Ziua Regelui. Emisiune eveniment la Wyl FM, miercuri, 10 mai, ora 13.00

Interzisa de comunisti, Ziua Regelui a ramas in inimile multor romani drept adevarata Zi Nationala.

Exilat timp de cinci decenii, Regele Mihai a ramas pentru noi toti un reper, la fel ca si inaintasii sai, Carol I sau Ferdinand, creatorii Romaniei Mari si statului roman modern.

Regele Mihai I a fost, insa, singurul dintre acestia care a primit, odata cu incoronarea, si taina mirungerii, devenind astfel unsul lui Dumnezeu, in urma unui ceremonial nascut inca din vremea Vechiului testament.

Miercuri, 10 Mai, de Ziua Regelui, WYL FM va da ocazia sa ascultati o conferinta eveniment pe acesta tema, sustinuta sub egida Asociatiei "Constiinta" de Marina Rotaru, doctor in filologie si specialist in monarhie constitutionala

"Regele, Unsul lui Dumnezeu", miercuri, 10 mai, de la ora 13.00, la WYL FM.