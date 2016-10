Daria e necunoscută în România, dar străinii o adoră. VIDEO

Un nou proiect muzical intitulat - Chain The World dispune de o voce de exceptie a tinerei soliste Daria Stefan.

Dupa o evolutie de exceptie la Next Star in doua editii consecutive in care a incantat audienta si juriul cu interpretarea perfecta a doua piese din repertoriul international, dupa ce muzica sa a fost difuzata la mai multe posturi de radio din SUA, Anglia, Germania, Italia, Africa de Sud, si aparitii in reviste de specialitate din strainatate( Canada, Africa de Sud, etc. ), Daria si-a propus sa ajunga si la inimile publicului din Romania.

"Chain The World" https://youtu.be/hG4Iw3lxMpQ este noul proiect muzical al Dariei, o productie Diamond Records Romania, fiind totodata piesa care va da titlul albumului ei de debut ce va reuni creatii apartinand unor compozitori din Romania, Statele Unite ale Americii si Germania.

Piesa este compusa de doi tineri compozitori, John Diamond si Corneliu Cadar si beneficiaza de un videoclip produs de Diamond Records Romania ce readuce in actualitate un indemn la pace, toleranta si iubire.

Nu ramane decat sa va convingeti personal de talentul acestei tinere de numai 12 ani care a reusitcu vocea ei sa incante lumea intreaga !

VIDEO Daria Stefan - Chain The World