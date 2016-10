O prahoveancă a făcut show la Vocea României. VIDEO

Iuliana Dobre, din Câmpina, a făcut senzație, vineri seara, la Vocea României.

Ea a reușit să-l impresioneze pe Tudor Chirilă, care va fi și antrenorul ei în acest concurs, interpretând piesa "The show must go on" a legendarei trupe Queen.

Iuliana nu este la prima experiență de acest gen. Ea a participat și la X factor, emisiunea difuzată de Antena 1, unde a ajuns până în semifinale.

VIDEO Prestația Iulianei Dobre de la Vocea României