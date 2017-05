Peste 1000 de locuri de muncă vacante în Prahova. Lista angajatorilor

Peste 1000 de locuri de muncă sunt disponibile, săptămâna viitoare, în Prahova, potrivit listei transmise redacției noastre de AJOFM Prahova. Cele mai multe joburi sunt scoase la concurs în zona Câmpina și pe Valea Prahovei.

Citește și Topul celor mai căutate meserii la Ploiești. Lista firmelor care fac angajări

Lista locurilor de muncă vacante în zona Câmpina

SC TASAN GUARD SRL Agent de securitate Poiana Campina, nr: 144, Tel/Fax: 0244376206, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GRANDY SRL Agent de vanzari Campina, Calea Doftanei, nr: 192A, Tel: 0720430673, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC EUROGUARD INTERNATIONAL PROFESSIONAL SERVICES SRL Agent paza Bucuresti, Tel/Fax: 0212501177, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Punct de lucru: CAMPINA

SC MARKET SRL Ajutor bucatar Baicoi, DN1, Tel/Fax: 0244369990

SC ALEXANDROS HOTELS SRL Ajutor ospatar Busteni, str: Libertatii, nr: 153, Tel/Fax: 0244320138/0244320056, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VIRABOND TEXTILES SRL Ambalator manual Baicoi, Sos. Nationala, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386/0244362385

SC SWISSCAPS ROMANIA SRL Analist calitate Cornu, str: Carol I, nr: 1, Tel/Fax: 0244306700/0244366161, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Analist cost-vanzari Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC CAMERON ROMANIA SRL Analist cumparari Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC CAMERON ROMANIA SRL Asistent manager Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA Asistent medical Campina, Bld. Carol I, Tel/Fax: 0244337351/0244334104, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SPITALUL ORASENESC SINAIA Asistent medical Sinaia, str: Spitalului, nr: 2, Tel/Fax: 0244311952/0244311046, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ORGANIZATIA SFANTA MUCENITA EUGENIA Asistent medical generalist Campina, Bld. Culturii, nr: 26

PRIMARIA ORASULUI AZUGA Asistent personal al persoanei cu handicap grav Azuga, str: Independentei, nr: 10A, Tel/Fax: 0244326300/0244326330, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ASOCIATIA MANA DESCHISA Asistent social Campina, str: Erou Bogdan Vasile, nr: 90, Tel: 0730620213, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ZAD SRL Barman Campina, Bld. Carol I, NR: 67A, Tel: 0766329059

SC VOILA MANAGEMENT SRL Barman Sinaia, Hotel Carpathia, Bld. Carol I, nr: 46, Tel/Fax: 0741224767/0344108011, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INTREPRINDERE INDIVIDUALA COJOCARU ION POPAS VIADUCT Bucatar Tesila, Tel: 0745858233

SC AIST FARM SRL Bucatar Sinaia, Cota 1400, Tel: 0722355826

SC SINAIA SA Bucatar Sinaia, B-dul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VOILA MANAGEMENT SRL Bucatar Sinaia, Hotel Carpathia, Bld. Carol I, nr: 46, Tel/Fax: 0741224767/0344108011, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC COSEF CONSTRUCT SRL Buldoexcavatorist Cornu, Tel: 0723539735

INTREPRINDERE INDIVIDUALA COJOCARU ION POPAS VIADUCT Camerista Tesila, Tel: 0745858233

SC AIST FARM SRL Camerista Sinaia, Cota 1400, Tel: 0722355826

SC GRUP D SRL Camerista Sinaia, str: Walter Maracineanu, nr: 20, Tel: 0721295480, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MATEO SRL Camerista Busteni, str: Telecabinei, nr: 9, Tel: 0761644568

SC PALACE SA Camerista Sinaia, str: Octavian Goga, nr: 4, Tel/Fax: 0244313998

SC SINAIA SA Camerista Sinaia, B-dul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VOILA MANAGEMENT SRL Camerista Sinaia, Hotel Carpathia, Bld. Carol I, nr: 46, Tel/Fax: 0741224767/0344108011, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC NEPTUN SA Casier benzinariile ETU Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INTREPRINDERE INDIVIDUALA FRATILA FLORAN TURISM Casier parcare Sinaia, str: Piscul Cainelui, nr: 7, Tel: 0733128457

SC SWISSCAPS ROMANIA SRL Chimist-farmacist pentru proiecte de dezvoltare produse Cornu, str: Carol I, nr: 1, Tel/Fax: 0244306700/0244366161, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MIHALEX SALON DESIGN SRL Coafor Sinaia, str: Badea Cartan, nr: 18, Tel: 0722308591

SC MANDINAS COF SRL Cofetar Campina, str: I.H. Radulescu, nr: 60-62, Tel/Fax: 0244337869, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC HACO DESIGN SRL Confectioner asamblor articole textile Campina, str: Fratii Golesti, nr: 1, Tel/Fax: 0244335115

SC VIRABOND TEXTILES SRL Confectioner asamblor articole textile Baicoi, Sos. Nationala, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386/0244362385

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA Consilier clasa I grad superior Campina, Bld. Culturii, nr: 18, Tel/Fax: 0244336134/0244371458, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL Contabil Cap Rosu, Tel/Fax: 0244362390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

RESTAURANT CASTELUL CANTACUZINO Contabil primar Busteni, str: Zamorei, nr: 1, Tel: 0737299463, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Controlor calitate Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC CONFIND SRL Controlor calitate Campina, str: Progresului, nr: 2, Tel/Fax: 0244333160, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VIRABOND TEXTILES SRL Controlor de calitate Baicoi, Sos. Nationala, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386/0244362385

SC GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL Controlor de conformitate in industria de masini Cap Rosu, Tel/Fax: 0244362390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VOILA MANAGEMENT SRL Curier Sinaia, Hotel Carpathia, Bld. Carol I, nr: 46, Tel/Fax: 0741224767/0344108011, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ANTAGI SRL Dispecer transport Campina, str: Teilor, nr: 13, Tel/Fax: 0244376888, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC EXCLUSIVE CAR TRADING SRL Dispecer transport Baicoi, str: Varful cu Dor, nr: 2K, Tel: 0732477081, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ASCON SRL Dulgher Campina, str: Rahovei, Tel: 0749153174, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC COSEF CONSTRUCT SRL Dulgher Cornu, Tel: 0723539735

SC LABORG CONSTRUCTION INDUSTRIES SRL Dulgher Bucuresti, Tel: 0725982956; 0735887853; 0725984012, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CONFIND SRL Electrician Campina, str: Progresului, nr: 2, Tel/Fax: 0244333160, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ROUA DEVELOPMENT SA Electrician Azuga, str: Ritivoiu, nr: 2A, Tel: 0745605419

INTREPRINDERE INDIVIDUALA COJOCARU ION POPAS VIADUCT Femeie de serviciu Tesila, Calea Paltinului, nr: 792A, Tel: 0745858233

SC MARKET SRL Femeie de serviciu Cornu, DN1, Tel/Fax: 0244369990

SC ASCON SRL Fierar betonist Campina, str: Rahovei, Tel: 0749153174, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC LABORG CONSTRUCTION INDUSTRIES SRL Fierar betonist Bucuresti, Tel: 0725982956; 0735887853; 0725984012, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL Frezor universal Cap Rosu, Tel/Fax: 0244362390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MIHALEX SALON DESIGN SRL Frizer Sinaia, str: Badea Cartan, nr: 18, Tel: 0722308591

SC GRANDY SRL Gestionar Campina, Calea Doftanei, nr: 192A, Tel: 0720430673, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MANDINAS COF SRL Gestionar Campina, str: I.H. Radulescu, nr: 60-62, Tel/Fax: 0244337869, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CASTELUL CANTACUZINO Ghid galerii de arta Busteni, str: Zamorei, nr: 1, Tel: 0733501575, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CASTELUL CANTACUZINO Ghid turistic Busteni, str: Zamorei, nr: 1, Tel: 0733501575, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC AIST FARM SRL Grataragiu Sinaia, Cota 1400, Tel: 0722355826

ORGANIZATIA SFANTA MUCENITA EUGENIA Infirmiera Campina, Bld. Culturii, nr: 26

SPITALUL ORASENESC SINAIA Infirmiera Sinaia, str: Spitalului, nr: 2, Tel/Fax: 0244311952/0244311046, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Inginer controlul calitatii Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA Inginer de sistem IA Campina, Bld. Carol I, Tel/Fax: 0244337351/0244334104, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CARSIB CONSTRUCT SRL Inginer instalatii Sinaia, str: Mihail Kogalniceanu, nr: 24, Tel/Fax: 0723503184/0244315152, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Inginer programator utilaje cu comanda numerica Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC CAMERON ROMANIA SRL Inginer proiectant Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC CAMERON ROMANIA SRL Inginer tehnolog Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC EUROMAVIS GAS EXPERT SRL Instalator Cornu, Tel: 0722839284

SC ONEX CONCEPT SRL Instalator Campina, Bld. Carol I, nr: 40-42, Tel: 0723999814, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA Ingrijitoare curatenie Campina, Bld. Carol I, Tel/Fax: 0244337351/0244334104, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MARKET SRL Ingrijitor cladiri Floresti, Tel/Fax: 0244369276

SC MAGISAR CONSTRUCT SRL Ipsosar (rigipsar) Sinaia, str: Piscul Cainelui, nr: 11, Tel/Fax : 0244311414

SC ROUA DEVELOPMENT SA Laborant chimist Azuga, str: Ritivoiu, nr: 2A, Tel: 0745605419

SC ASCON SRL Lacatus Campina, str: Rahovei, Tel: 0749153174, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CONFIND SRL Lacatus confectii metalice Campina, str: Progresului, nr: 2, Tel/Fax: 0244333160, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Lacatus montator Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

INTREPRINDERE INDIVIDUALA COJOCARU ION POPAS VIADUCT Lucrator bucatarie Tesila, Tel: 0745858233

SC MANDINAS COF SRL Lucrator bucatarie Campina, str: I.H. Radulescu, nr: 60-62, Tel/Fax: 0244337869, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MATEO SRL Lucrator bucatarie Busteni, str: Telecabinei, nr: 9, Tel: 0761644568

SC NEPTUN SA Lucrator bucatarie Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC RAMAYANA SINAIA SRL Lucrator bucatarie Sinaia, Tel: 0760329573, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VOILA MANAGEMENT SRL Lucrator bucatarie Sinaia, Hotel Carpathia, Bld. Carol I, nr: 46, Tel/Fax: 0741224767/0344108011, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC LABORG CONSTRUCTION INDUSTRIES SRL Macaragiu Bucuresti, Tel: 0725982956; 0735887853; 0725984012, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL Manager al sistemelor de management al calitatii Cap Rosu, Tel/Fax: 0244362390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL Manager de proiect Cap Rosu, Tel/Fax: 0244362390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC EXCLUSIVE CAR TRADING SRL Manager logistica Baicoi, str: Varful cu Dor, nr: 2K, Tel: 0732477081, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ROBALL CAMPINA SRL Manipulant Campina, str: Lt. Erou Oprescu Adrian, nr: 26, hala C2, Tel/Fax: 0244336704, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ROUA DEVELOPMENT SA Manipulant Azuga, str: Ritivoiu, nr: 2A, Tel: 0745605419

SC ABAFIL PROD 2005 SRL Manipulant marfuri Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GRANDY SRL Manipulant marfuri Campina, Calea Doftanei, nr: 192A, Tel: 0720430673, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC LOCRIS FOOD SRL Manipulant marfuri Sinaia, str: Gentiana, nr: 4B, Tel/Fax: 0244345063, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC SYRANO CONSTRUCT SRL Manipulant marfuri Baicoi, str: Mircea cel Batran, nr: 2B, Tel: 0730596578, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC INTERNATIONAL SA Maseur intretinere si relaxare Sinaia, str: Avram Iancu, nr: 1, Tel/Fax: 0344403848, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ROUA DEVELOPMENT SA Mecanic Azuga, str: Ritivoiu, nr: 2A, Tel: 0745605419

SC CONFIND SRL Mecanic auto Campina, str: Progresului, nr: 2, Tel/Fax: 0244333160, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ELIRO SRL Mecanic auto Campina, str: Salaj, nr: 11, Tel/Fax: 0244375125

SC EMIVAS UTIL SRL Mecanic auto Campina, str: Orizontului, nr: 10, Tel: 0745539155, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Mecanic intretinere utilaje Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC CONFIND SRL Metrolog Campina, str: Progresului, nr: 2, Tel/Fax: 0244333160, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Motostivuitorist Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC VADIAN SRL Muncitor Campina, str: Dr. Toma Ionescu, nr: 4, Tel: 0727885106

PRIMARIA ORASULUI BAICOI Muncitor calificat I Baicoi, str: Unirii, nr: 21, Tel/Fax: 0244260830/0244260987, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC SINAIA SA Muncitor hotel Sinaia, B-dul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC LABORG CONSTRUCTION INDUSTRIES SRL Muncitor necalificat Bucuresti, Tel: 0725982956; 0735887853; 0725984012, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MAGISAR CONSTRUCT SRL Muncitor necalificat Sinaia, str: Piscul Cainelui, nr: 11, Tel/Fax : 0244311414

SC ONEX CONCEPT SRL Muncitor necalificat Campina, Bld. Carol I, nr: 40-42, Tel: 0723999814, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC HACO DESIGN SRL Muncitor necalificat in confectii Campina, str: Fratii Golesti, nr: 1, Tel/Fax: 0244335115

SC VIRABOND TEXTILES SRL Muncitor necalificat in confectii Baicoi, Sos. Nationala, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386/0244362385

SC GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL Muncitor necalificat la asmblarea si montarea pieselor Cap Rosu, Tel/Fax: 0244362390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ROUA DEVELOPMENT SA Operator Azuga, str: Ritivoiu, nr: 2A, Tel: 0745605419

SC ROBALL CAMPINA SRL Operator calitate flux Campina, str: Lt. Erou Oprescu Adrian, nr: 26, hala C2, Tel/Fax: 0244336704, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MER INVEST INDUSTRIES SRL Operator chimist Baicoi, DN1, nr: 12, Tel/Fax: 0735208965;0371391633/0372876465, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Operator CNC Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL Operator CNC Cap Rosu, Tel/Fax: 0244362390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MS COMPONENTE CH SRL Operator CNC Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Operator control nedistructiv Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC ABFIL PROD 2005 SRL Operator la fabricarea mezelurilor (masina injectare) Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ROBALL CAMPINA SRL Operator la masini de amestecare (produse chimice) Campina, str: Lt. Erou Oprescu Adrian, nr: 26, hala C2, Tel/Fax: 0244336704, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VIRABOND TEXTILES SRL Operator presa de transfer termic Baicoi, Sos. Nationala, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386/0244362385

INTREPRINDERE INDIVIDUALA COJOCARU ION POPAS VIADUCT Ospatar Tesila, Calea Paltinului, nr: 792A, Tel: 0745858233

RESTAURANT CASTELUL CANTACUZINO Ospatar Busteni, str: Zamorei, nr: 1, Tel: 0737299463, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC AIST FARM SRL Ospatar Sinaia, Cota 1400, Tel: 0722355826

SC ALEXANDROS HOTELS SRL Ospatar Busteni, str: Libertatii, nr: 153, Tel/Fax: 0244320138/0244320056, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MARKET SRL Ospatar Baicoi, DN1, Tel/Fax: 0244369990

SC MARKETING PARALELA SRL Ospatar Campina, Tel/Fax: 0244369990

SC MERCATORUM FINANCE SRL Ospatar Sinaia, str: Furnica, nr: 50, Tel: 0726841374

SC SINAIA SA Ospatar Sinaia, B-dul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VABON SRL Ospatar Filipestii de Padure, nr: 994, Tel/Fax: 0244386715, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VOILA MANAGEMENT SRL Ospatar Sinaia, Hotel Carpathia, Bld. Carol I, nr: 46, Tel/Fax: 0741224767/0344108011, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MANDINAS COF SRL Patiser Campina, str: I.H. Radulescu, nr: 60-62, Tel/Fax: 0244337869, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MERCATORUM FINANCE SRL Pizzar Sinaia, str: Furnica, nr: 50, Tel: 0726841374

SC CAMERON ROMANIA SRL Planificator Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC SINAIA SA Receptioner Sinaia, B-dul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC NEPTUN SA Reprezentant vanzari Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ALFA-M SRL Secretara Campina, Bd. Carol I, nr: 94, bl.R148, sc.A, parter, ap.3, Tel/Fax: 0244376422

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA Spalatoreasa Campina, Bld. Carol I, Tel/Fax: 0244337351/0244334104, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ROBALL CAMPINA SRL Stivuitorist Campina, str: Lt. Erou Oprescu Adrian, nr: 26, hala C2, Tel/Fax: 0244336704, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC FORJA NEPTUN SRL Strungar universal Baicoi, str: Infratirii, nr: 295, Tel/Fax: 0244307150/0244307152, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC ASCON SRL Sudor Campina, str: Rahovei, Tel: 0749153174, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Sudor Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC CONFIND SRL Sudor Campina, str: Progresului, nr: 2, Tel/Fax: 0244333160, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Supervisor productie/Sef schimb Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA Sef birou informatica Campina, Bld. Carol I, Tel/Fax: 0244337351/0244334104, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC VIRABOND TEXTILES SRL Sofer Baicoi, Sos. Nationala, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386/0244362385

SC ELIRO SRL Sofer autobuz Campina, str: Salaj, nr: 11, Tel/Fax: 0244375125

SC COSEF CONSTRUCT SRL Sofer autocamion/masini de mare tonaj Cornu, Tel: 0723539735

SC EXCLUSIVE CAR TRADING SRL Sofer autocamion/masini de mare tonaj Baicoi, str: Dorobanti, nr: 17A, Tel/Fax: 0757065415;0732477081/0244268844, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC OPENSIN SRL Sofer autocamion/masini de mare tonaj Sinaia, str: Manastirii, Tel/Fax: 0244314528, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TRANSCOM SRL Sofer autocamion/masini de mare tonaj Bratasanca, str: Principala, nr: 140, Tel/Fax: 0244389058/0244389038, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GRANDY SRL Sofer autoturisme si camionete Campina, Calea Doftanei, nr: 192A, Tel: 0720430673, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC JERAS PROD SRL Sofer autoturisme si camionete Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC LOCRIS FOOD SRL Sofer autoturisme si camionete Sinaia, str: Gentiana, nr: 4B, Tel/Fax: 0244345063, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC MANDINAS COF SRL Sofer autoturisme si camionete Campina, str: I.H. Radulescu, nr: 60-62, Tel/Fax: 0244337869, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GSM LIFE MED VET SRL Tehnician veterinar Ocina de Sus, Tel: 0722898993

SC MAGISAR CONSTRUCT SRL Tencuitor Sinaia, str: Piscul Cainelui, nr: 11, Tel/Fax : 0244311414

SC MANDINAS COF SRL Vanzator Campina, str: I.H. Radulescu, nr: 60-62, Tel/Fax: 0244337869, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC QUALITY COM SRL Vanzator alimentara Campina, str: Ecaterina Teodoroiu, nr: 6, Tel: 0720378777, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CAMERON ROMANIA SRL Vopsitor industrial Campina, str: B.P.Hasdeu, nr:1, Tel/Fax: 0244306600/0244336553

SC CONFIND SRL Vopsitor industrial Campina, str: Progresului, nr: 2, Tel/Fax: 0244333160, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC COSEF CONSTRUCT SRL Zidar mozaicar Cornu, Tel: 0723539735

SC MAGISAR CONSTRUCT SRL Zidar pietrar Sinaia, str: Piscul Cainelui, nr: 11, Tel/Fax : 0244311414

Lista locurilor de muncă vacante în zona Vălenii de Munte